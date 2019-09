CHI RIDE E CHI PIANGE CON IL CONTE BIS/CAPITOLO PD - DEI 9 MINISTRI CHE I DEM PORTANO A CASA 3 FANNO RIFERIMENTO ALL’AREA DI RENZI (BELLANOVA, BONETTI E GUERINI) - MATTEUCCIO INCASSA ANCHE UN PARLAMENTARE UE, DANTI, CHE ENTRA AL POSTO DI GUALTIERI…

Dagonews

pd squadra di governo

Il Pd porta a casa 9 ministri. Zingaretti riesce a piazzare la fedelissima Paola De Micheli, già lettiana e poi bersaniana di ferro, e il pugliese Francesco Boccia, che dopo una lunga traversata tra Enrichetto Letta, D’Alema e Emiliano, oggi è vicino al segretario dem e da sempre spinge per l’alleanza con i grillini.

Peppe Provenzano è in quota Orlando, Enzo Amendola è team Gentiloni (dopo l’esperienza da sottosegretario agli Esteri nel governo presieduto dal “Conte Paolo”), Franceschini è Franceschini e Roberto Gualtieri è ormai uomo di Bruxelles. E gli altri tre? Bellanova, Bonetti e Guerini hanno come comune denominatore Renzi (Guerini, in realtà, è con Lotti uno degli animatori di “Base riformista”). Matteuccio incassa anche un parlamentare Ue, Danti, che entra al posto di Gualtieri

