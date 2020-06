CHI DI RIMBAMBIMENTO FERISCE… - TRUMP IN DIFFICOLTÀ MENTRE BEVE UN BICCHIERE D'ACQUA E MENTRE SCENDE DA UNA SCALETTA (VIDEO), E PARTE L'HASHTAG #TRUMPISNOTWELL (TRUMP NON STA BENE) NEL GIORNO DEL SUO 74° COMPLEANNO - PROPRIO COME LUI INSINUAVA DUBBI SULLA SALUTE DI HILLARY CHE TOSSIVA TROPPO O AVEVA DEI MOMENTI DI ''SBARELLAMENTO'': LA SALUTE DEI PRESIDENTI È SEMPRE UN TEMA CALDO, TRA JFK IMBOTTITO DI PSICOFARMACI E REAGAN CON L'ALZHEIMER

Andrea Cuomo per ''il Giornale''

Settantaquattro anni e sentirli tutti. Nel giorno del compleanno di Donald Trump si levano molti dubbi sullo stato di salute del presidente degli Stati Uniti, a causa di alcuni video girati nel corso della cerimonia svaoltasi sabato scorso a West Point, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi della prestigiosa accademia, a cui ha preso parte il tycoon. In una clip si vede Trump interrompersi durante il suo discorso per bere un bicchiere d'acqua, operazione che svolge con estrema difficoltà malgrado invece il gesto sia tradizionalmente semplice.

Trump afferra il bicchiere con la mano destra ma deve aiutarsi con l'altra mano per ruotarlo e bere. Il secondo passaggio è di qualche minuto dopo. Trump scende dalla scaletta che porta dal palco al prato e cammina con lentezza esasperante, come se non si sentisse sicuro dei suoi stessi passi. Le due circostanze hanno scatenato il web, al punto che gli hashtag #TrumpIsNotWell (Trump non sta bene) e #RampGate sono diventati trend topic, alimentando molte preoccupazioni sullo stato di salute del presidente.

Tra gli interventi anche quello di Bandy Lee, psichiatra all'università di Yale, che si è soffermato in particolare sulla prima esitazione. «È un segno di persistente problema neurologico - ha twittato Lee -. Combinato con altri segnali sarebbe preoccupante, tanto da richiedere un controllo». Peraltro in rete c'è chi ha tirato fuori vecchi video in cui viene mostrato un Trump goffo e incerto, in alcuni casi in vera difficoltà nell'atto di bere da un bicchiere. Sulla questione ha detto la sua lo stesso inquilino della Casa Bianca. Che ha tralasciato la scena del bicchiere d'acqua concentrandosi invece sulla rampa maledetta.

«Era molto lunga e ripida, non aveva corrimano e, ancora più importante, era molto scivolosa - ha twittato il presidente - . L'ultima cosa che volevo era cadere perché le Fake News poi ne ridessero. Negli ultimi tre metri ho corso. Slancio!». Spiegazioni che non hanno convinto del tutto gli internauti, che fanno notare come il militare che lo affianca nella «passeggiata» non sembra avere alcuna esitazione, anche se va detto che è assai più giovane del tycoon. Non aiuta del resto il fatto che il video ufficiale della cerimonia girato dallo staff della Casa Bianca ignorano le due scene, probabilmente «tagliate» da un montatore particolarmente zelante.

C'è inoltre da considerare il fatto che Trump prende spesso di mira il suo sfidante democratico Joe Biden per la sua età (77 anni, tre in più di Trump) e per la sua mancanza di vivacità. Il soprannome che spesso gli appioppa è Sleepy, ovvero «Sonnolento». Trump ha approfittato della cerimonia di West Point per cercare di far pace con i militari. Il suo discorso è stato zuccheroso con quel mondo. Inoltre Trump ha annunciato che il suo primo comizio post-coronavirus si terrà a Tulsa il 20 giugno e non più il 19, il Juneteenth tradizionalmente dedicato a celebrare la fine della schiavitù.