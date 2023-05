CHI E’ E CHI NON E’ ANDREA DE GENNARO, NUOVO COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - HA GUIDATO I NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA E I REPARTI SPECIALI, IL COMANDO AERONAVALE E QUELLI PROVINCIALI DI DIVERSE CITTÀ, HA ALLE SPALLE UN CORSO INTERNAZIONALE PER SPECIALISTI ANTIDROGA ALLA DEA, L'AGENZIA AMERICANA PER LA LOTTA ALLA DROGA. HA DUE LAUREE E NEGLI ULTIMI ANNI È STATO COMANDANTE INTERREGIONALE DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELL'ITALIA CENTRALE, ALLA GUIDA DEI REPARTI SPECIALI…

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “la Stampa”

gen andrea de gennaro foto mezzelani gmt 007

Voluto a tutti i costi dalla premier Giorgia Meloni, d'intesa con il suo sottosegretario Alfredo Mantovano che è anche autorità delegata ai servizi segreti, ieri il generale Andrea De Gennaro è stato nominato in via definitiva nuovo comandante della Guardia di finanza. La formalizzazione, durante il Consiglio dei ministri, non ha fatto altro che ratificare quanto già stabilito dall'accordo politico raggiunto e annunciato dopo l'ultima riunione dell'11 maggio.

Il ritardo della nomina è stato una sorta di cortesia nei confronti del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che l'11 maggio si trovava in Giappone per una riunione del G7 […] Da un lato Meloni e Mantovano schierati a sostegno di De Gennaro, dall'altra Giorgetti […] e Crosetto spingevano per il generale Umberto Sirico.

andrea de gennaro

Il nuovo capo delle Fiamme gialle è un generale di corpo d'armata con alle spalle una lunga carriera operativa. Fratello di Gianni De Gennaro […] compirà 64 anni a dicembre, è sposato e ha tre figli. Nel palmarès di Andrea De Gennaro si annoverano i nuclei di polizia tributaria e i reparti speciali, il comando aeronavale e quelli provinciali di diverse città, un corso internazionale per specialisti antidroga alla Dea, l'Agenzia americana per la lotta alla droga. Ha due lauree, una in Giurisprudenza e l'altra in Scienze della sicurezza economico finanziaria, e un master di secondo livello in diritto tributario internazionale, conseguito all'Università Bocconi.

andrea de gennaro 1

[…] Negli ultimi anni De Gennaro è stato comandante interregionale dell'Italia meridionale e dell'Italia centrale, alla guida dei reparti speciali e, infine, comandante in seconda della Guardia di finanza.

andrea de gennaro