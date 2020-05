CHI SALVERÀ SALVINI? – CROLLO DELLA LEGA NEI SONDAGGI (PRIMA STABILMENTE SOPRA IL 30%, ORA TRA IL 25 E IL 29), ZAIA CHE DILAGA, LA MELONI IN CRESCITA. E L’EX TRUCE METTE IN GABBIA “LA BESTIA” E CAMBIA MODO DI COMUNICARE: BASTA CON DIRETTE FB COL COLTELLO TRA I DENTI, AVANTI INTERVISTE “ISTITUZIONALI” AL “SOLE 24 ORE”, INTERVENTI “MODERATI” NEI TALK INFORCANDO GLI OCCHIALI - PER IL SONDAGGISTA ANTONIO NOTO, "SALVINI STA PAGANDO ANCORA L'EFFETTO DEL PAPEETE E L'ADDIO AL GOVERNO. È EVIDENTE CHE UNA PARTE DEI SUOI ELETTORI NON HA CONDIVISO LA SCELTA"

1. CHI SALVERA’ SALVINI?

Una flessione, che bisognerà capire se proseguirà o no. Per Antonio Noto, direttore di 'Noto Sondaggi', il 'gradimento' dei cittadini per Matteo Salvini "su cui tutti gli istituti - spiega l'analista di flussi elettorali all'AdnKronos - sono concordi nel valutarlo in discesa" è un fenomeno "naturale, perché tutti i politici hanno un ciclo di percezione da parte dei cittadini e chi sulla cresta dell'onda da più anni può avere una flessione", sottolinea riferendosi al leader della Lega.

Per Noto, sintetizzando, "Salvini sta pagando ancora effetto del Papeete, l'addio al governo - rimarca - è evidente che una parte dei suoi elettori non ha condiviso la scelta". "Il punto - spiega Noto - è quello di capire se il trend negativo diminuirà ancora o si stabilizzerà, una cosa ad oggi imprevedibile".

"E' anche vero - aggiunge - che in un momento di crisi chi è al governo, viene ad avere naturalmente un consenso maggiore". Sui voti virtuali persi da Salvini però Noto sottolinea come sia possibile un travaso verso Fdi: "A differenza di Salvini, Giorgia Meloni è in crescita, le curve, per usare un termine di moda mutuato dall'emergenza sanitaria, sono complementari, lui scende e lei sale, come sale Fdi che sta intorno al 14%".

La figura di Salvini viaggia di pari passo con il consenso del suo partito: "Anche la Lega perde consensi - aggiunge il sondaggista - prima stabilmente sopra il 30%, ora di sicuro sotto, tra il 25 e il 29 massimo".

2 - SONDAGGIO SUPERMEDIA, FDI OLTRE IL 14%: GIORGIA MELONI SFONDA IL MURO. GIÙ LA LEGA, RISALGONO I GRILLINI

Liberoquotidiano.it

Altro giro, altro sondaggio. E l'ultima rilevazione conferma due costanti: il calo della Lega di Matteo Salvini e l'imperiosa avanzata dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Si tratta del sondaggio realizzato da Agi e YouTrend, la cosiddetta Supermedia, che questa settimana ha raccolto i dati di otto istituti. Il Carroccio resta sempre primo partito, pur in calo dell'1,4 per cento.

Insomma, viene confermato il momento non brillantissimo per Salvini: la Lega è comunque primo partito, al 26,7 per cento. Segue il Pd di Nicola Zingaretti, che salgono di 0,2 punti percentuali assestandosi al 21,3 per cento. Quindi i grillini, con il M5s in netta ascesa: cresce dell'1,1% e si porta al 16,2%, un poco sopra i minimi registrati qualche settimana fa.

Ma come detto, per quanto la crescita sia meno contenuta rispetto a quella del M5s, ad impressionare sono le cifre di FdI della Meloni, che continuano settimana dopo settimana a guadagnare consenso: oggi il partito viene dato sopra al 14%, al 14,1% per la precisione, in salita di ulteriori 0,5 punti percentuali.

Piccola sorpresa per Forza Italia, che dopo una serie di sondaggi positivi viene data in lievissimo arretramento, dello 0,1%, dunque al 6,5 per cento. Continua poi il tuffo negli abissi di Italia Viva di Matteo Renzi, al 3,3% e in calo dello 0,1 per cento. Al 2,8% La Sinistra (-0,1%). stabili all’1,9% i Verdi, all’1,8% Azione di Carlo Calenda e infine all’1,6% Più Europa di Emma Bonino.

