9 giu 2021 11:21

CHI SCEGLIERA' IL CENTRODESTRA PER ROMA? - LA LEGA VUOLE PROPORRE SIMONETTA MATONE CON ENRICO MICHETTI, CARO A FRATELLI D'ITALIA, COME VICE - I DUBBI SUL CURRICULUM DI MICHETTI: IN RETE CE NE SONO DUE VERSIONI - IN UNO, DATATO 2013, AFFERMA DI AVER RIVESTITO L'INCARICO DI "CONSULENTE GIURIDICO ATAC S.P.A CON L'INCARICO DI RIORGANIZZARE L'AVVOCATURA DELLA SOCIETÀ". NEL SECONDO, QUELLO PUBBLICATO QUEST'ANNO, IL RIFERIMENTO ALL'ESPERIENZA ATAC SCOMPARE. PERCHE'?