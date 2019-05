BERLUSCONI SHOW A TORINO – IL BANANA IN GRAN FORMA ARRIVA IN CITTÀ PER SOSTENERE IL CANDIDATO GOVERNATORE ALBERTO CIRIO: “È SEMPRE MERAVIGLIOSO VENIRE QUI. ORA NON HO PIÙ L’ETÀ, MA PER INCONTRARE LE BELLE RAGAZZE TORINO È L’IDEALE” – POI PER INGANNARE IL TEMPO RACCONTA UNA BARZELLETTA PICCANTE: “IL COORDINATORE ALLA MIA DESTRA IERI HA CHIESTO A UNA RAGAZZA QUANTI UOMINI AVESSE AVUTO E LEI…” – VIDEO