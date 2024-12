CHI TIRERA’ FUORI DAL CILINDRO MACRON? IL PORTABORSETTE DI BRIGITTE VERSO LA SCELTA DEL NUOVO PREMIER DOPO LE DIMISSIONI DI BARNIER - COME RIVELATO DA "LE PARISIEN", A PRANZO MACRON HA RICEVUTO IL LEADER CENTRISTA FRANÇOIS BAYROU, DA SEMPRE MOLTO VICINO AL PRESIDENTE. “E’ IN CORSA”, HA CONFERMATO AL QUOTIDIANO PARIGINO UN DIRIGENTE MACRONIANO - STASERA MACRON PARLERA' ALLA NAZIONE

(ANSA) Riflettori della politica francese su François Bayrou, a pranzo all'Eliseo da Emmanuel Macron, che ha intenzione di nominare in poche ore il primo ministro che succederà a Michel Barnier. La notizia è stata data da Le Parisien. Il centrista, capo del MoDem, da sempre molto vicino a Macron, "è in corsa", conferma "sorridendo" al quotidiano parigino un dirigente di Renaissance, il movimento macroniano.

(AGI/EFE) Il presidente francese, Emmanuel

Macron, ha avviato le consultazioni per formare un nuovo

governo, dopo che l'Assemblea nazionale ha votato una mozione di

censura che ha fatto cadere l'esecutivo di Michel Barnier. L'attuale primo ministro ha avuto un incontro di un'ora con ilpresidente all'Eliseo, nel quale ha dovuto presentare

ufficialmente le sue dimissioni, anche se ufficialmente questo

non e' stato ancora confermato dalla presidenza.





In questo contesto Macron, che stasera parlera' alla nazione in prima serata, ha in programma diversi incontri per cercare un nuovo premier, anche se aveva gia' iniziato a lavorare al sostituto prima della mozione di censura. A mezzogiorno ha ricevuto la presidente dell'Assemblea nazionale, Yael Braun-Pivet, che in un'intervista radiofonica ha invitato il presidente a nominare rapidamente il sostituto di Barnier.

Successivamente tocchera' al presidente del Senato, Ge'rard Lacher, recarsi nell'ufficio di Macron.

