6 mag 2020 11:33

CHI TOCCA I GRILLINI, VIENE SMERDATO - IL ''FATTO'' PUBBLICA IN PRIMA PAGINA GILETTI VERSIONE ''SHPALMAN'', PERSONAGGIO DI UNA CANZONE DI ELIO E LE STORIE TESE CHE ''SPALMA LA MERDA IN FACCIA''. IL SUO CRIMINE È STATO FAR PARLARE NINO DI MATTEO, MICA SE L'È INVENTATA LUI LA POLEMICA CON IL MINISTRO BONAFEDE. MA PER IL GIORNALE DI TRAVAGLIO TANTO BASTA PER ESSERE CONSIDERATO UNO SPALATORE DI CACCA