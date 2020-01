27 gen 2020 09:15

CHI VINCE E CHI PERDE DOPO IL VOTO/2 - PERDE RENZI, CHE ORMAI NON NE IMBROCCA UNA: SI È TENUTO FUORI CONVINTO CHE BONACCINI NON CE L'AVREBBE FATTA, O CHE AVREBBE VINTO DI POCO. INVECE HA PRESO MEZZO MILIONE DI VOTI IN PIÙ DELL'ALTRA VOLTA - MATTEUCCIO CINGUETTA: ''UNA VITTORIA NETTISSIMA E BELLISSIMA'', SENZA DI LUI. 10 GIORNI FA HA AMMESSO CHE ''NON MI AVETE VISTO SOSTENERE BONACCINI PERCHÉ PROPRIO LUI MI HA CHIESTO DI NON PORTARE LA QUESTIONE SU UN PIANO NAZIONALE''. IL POVERINO È DIVENTATO KRYPTONITE POLITICA