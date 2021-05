27 mag 2021 16:58

CHI VINCE E CHI PERDE DALLE NOMINE PER CDP E FERROVIE? – DI SICURO PERDONO I PARTITI, PERCHÉ NONOSTANTE LE PRESSIONI NON HANNO TOCCATO PALLA: HA DECISO MARIO DRAGHI IN TOTALE AUTONOMIA – CONTE NON PERVENUTO, DI MAIO IN UN COLPO SOLO RINUNCIA A GIANFRANCO BATTISTI E FABRIZIO PALERMO, DUE UOMINI VICINI AI 5 STELLE. COMPENSA CON LUIGI FERRARIS CHE CONOSCE, MA I GRUPPO PARLAMENTARI PENTASTELLATI SONO IN SUBBUGLIO. IL PD IN ALLARME: CHE FARÀ SCANNAPIECO CON IL PROGETTO DI RETE UNICA?