CHI VUOLE LA PACE E CHI ATTIZZA LA BRACE - IL MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV MANDA UN MESSAGGIO ALLA CASA BIANCA: “LA RUSSIA NON VUOLE UNA GUERRA IN TUTTA EUROPA QUINDI L'OCCIDENTE NON DEVE INSISTERE COSTANTEMENTE SUL FATTO CHE LA RUSSIA DEVE ESSERE SCONFITTA” - IL PORTAVOCE DEL PENTAGONO JOHN KIRBY: “L'AMMINISTRAZIONE BIDEN HA INVIATO ARMI IN UCRAINA BEN PRIMA DELL'INVASIONE” - IL PIU’ LUCIDO DI TUTTI E’ SEMPRE KISSINGER: “GLI USA NON DOVREBBERO PRENDERE UNA POSIZIONE ANTAGONISTICA SIA CONTRO LA RUSSIA CHE LA CINA PERCHÉ CIÒ POTREBBE PORTARE I DUE PAESI A DIVENTARE ANCORA PIÙ VICINI” - ZELENSKY: “SIAMO PRONTI A CONDURRE QUESTI NEGOZIATI, QUESTI COLLOQUI, PURCHÉ NON SIA TROPPO TARDI"

LAVROV: LA RUSSIA NON VUOLE LA GUERRA IN EUROPA

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che la Russia non vuole una guerra in tutto il continente in Europa, ma ha aggiunto una nota di cautela sulle intenzioni che circondano i governi occidentali a sostegno dell'Ucraina. «Se sei preoccupato per la prospettiva di una guerra in Europa, e noi non la vogliamo assolutamente, allora l'Occidente non deve insistere costantemente sul fatto che la Russia deve essere sconfitta», ha detto Lavrov. Il riferimento di Lavrov è ai commenti come quelli del segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, che il mese scorso ha affermato che Washington vuole «vedere la Russia indebolita al punto da non poter fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l'Ucraina».

USA, INVIATO ARMI A KIEV PRIMA DELL'INVASIONE

L'amministrazione Biden ha inviato "assistenza letale" all'Ucraina prima dell'inizio della guerra. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby a Fox News. «Gli Stati Uniti hanno letteralmente guidato il mondo nel chiarire cosa abbiamo visto fare alla Russia dall'autunno in Ucraina termini di ammassamento di forze e delle loro intenzioni di invadere l' Ucraina.

E lo abbiamo detto forte e chiaro qui dal Pentagono e da tutta la città, così come dalle capitali internazionali di tutto il mondo e in particolare in Europa. All'epoca non ci credevano, ma ragione per tutti su ciò che la Russia stava per fare. E abbiamo anche lavorato duramente in vista di quell'invasione», ha detto Kirby, «l'amministrazione Biden ha inviato armi ben prima dell'invasione. Il primo miliardo di dollari che il presidente ha impegnato in Ucraina includeva un'assistenza letale. E questo è stato prima che Putin decidesse di invadere».

IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY RINGRAZIA LA CAMERA DEGLI STATI UNITI PER AVER APPROVATO UNA LEGGE SUGLI AIUTI DA 40 MILIARDI DI DOLLARI

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi e gli "amici" del suo paese alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per aver approvato un disegno di legge che vedrebbe Washington fornire aiuti per un valore di 40 miliardi di dollari all'Ucraina nel mezzo dell'invasione russa in corso.

KISSINGER: “USA DOVREBBERO DIVIDERE LA CINA DALLA RUSSIA”

«La Russia continuerà a combattere in Ucraina finché il conflitto consumerà così tante sue risorse e capacità militari che il Paese rischierà di perdere il suo status di grande potenza», afferma Henry Kissinger. L'ex segretario di Stato mette in guardia gli Usa dal prendere una «posizione antagonistica» sia contro la Russia che la Cina perché ciò potrebbe portare i due Paesi a diventare ancora più vicini.

ZELENSKY, PRONTI A DIALOGO CON MOSCA, PURCHÉ NON SIA TARDI

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che Kiev sta esaurendo la pazienza per tenere negoziati con la Russia, date le crescenti prove di forza e atrocità commesse dalle forze russe. "Siamo pronti a condurre questi negoziati, questi colloqui, purché non sia troppo tardi", ha affermato, riporta il Guardian, in un collegamento video con gli studenti di Sciences-Po a Parigi, ma ha aggiunto: "Con ogni nuova Bucha, con ogni nuova Mariupol e nuove atrocità scompare il desiderio e la possibilità di negoziare, così come la possibilità di risolvere questo problema in modo diplomatico".

