Filippo Ceccarelli per www.repubblica.it

Boh. Che fine avrà fatto l'atto approvato quasi all'unanimità dal Consiglio comunale ormai diversi anni fa per sostenere, valorizzare e promuovere “la tradizione della cucina romanesca”?

Boh. E a quali conseguenze ha portato la riabilitazione postuma del poeta Ovidio, anch'essa plebiscitariamente decretata nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio in era pre-Covid e in complesso gemellaggio con la città di Sulmona, patria dell'illustre concittadino esiliato senza un regolare processo duemila e più anni orsono?

Boh. Si colloca poi ai primi posti, nel nutrito catalogo dei misteri, l'iniziativa delle pecore – qualcuno disse anche delle capre - “taglia-erba”. Fu uno dei biglietti da visita della sindaca Raggi.

A riguardarla a distanza di tempo – non si dirà nemmeno col senno di poi – si capisce che la fiabesca soluzione degli animali giardinieri ha lasciato dietro di sé vane giustificazioni esterofile, perché pare che in diverse capitali del mondo si faccia qualcosa del genere, e una gran messe di spiritosaggini social.

Di recente qualcosa di nuovo è accaduto al disastratissimo e anche non proprio ben frequentato Servizio Giardini della Capitale, forse qualche assunzione e l'acquisto di qualche mezzo, ma di pecore o capre nulla più si è saputo.

Per cui, ancora: boh. Dall'eco pascolo l'incertezza monosillabica, tipica dello scetticismo capitolino, si estende anche alla sorte del meno promozionato e ridicolizzato progetto degli “agro asili”, che a occhio avrebbero dovuto coinvolgere i bambini – centinaia? migliaia? boh - in una specie di educazione ambientale, ma appunto, e di nuovo, vai a sapere il destino di quella decisione.

Le elezioni si avvicinano, ma si resisterà alla tentazione di buttarla in politica. Troppo facile, forse, e insieme troppo stravagante se solo si pensa che l'altro giorno la candidata vicesindaca del centrodestra, Matone, si è lanciata in una campagna contro i monopattini e per la tutela della Vespa.

Perché a tutto c'è quasi sempre una spiegazione che trascende gli opposti interessi, i valori, a voler essere generosi, e gli schieramenti; e di solito la sociologia, o la psicologia, o la scienza, o l'astrologia o i tarocchi finiscono per dispiegarla, questa spiegazione, talvolta persino convincente.

Ma qui a Roma c'è qualcosa che non torna. Qualcosa di continuo ed eclatante che consuma immaginazione, tempo, energie ed impone di approvare delibere, firmare convenzioni, studiare bandi, approvare progetti di fattibilità tecnica, produrre rendering e pubblicarli su notiziari Rai, siti e piattaforme elettroniche e più su queste ultime si mena scandalo e ne ride, più si insiste e si rilancia questa coazione a ripetere cose che non solo non servono, ma poi non si fanno.

Il caso più istruttivo è quello della funivia Battistini-Casalotti, che già apparve un costoso miraggio: ebbene, qualche mese fa l'amministrazione ne ha proposta una seconda Eur-Villa Bonelli, e per giunta smontabile. Tutto manca di complessità e profondità, quindi subito evapora e svanisce, e tuttavia in un ecosistema entro cui la politica e anche l'informazione vivamente persistono. Ciò nondimeno, la vocazione all'oblio trova qui a Roma, nel suo basso perenne, nella sua approssimazione e anche nei suoi inesorabili sghignazzi il suo luogo di elezione.

Il problema antico, reale, drammatico dei rifiuti, per dire, l'incessante ricerca di un'alternativa alla discarica di Malagrotta, i camion della monnezza della capitale che girano ingloriosamente per l'Italia. Ecco, chi si ricorda che a un certo punto il rimedio contro la puzza che promanava da un certo disgraziato sito prescelto (e poi messi in attesa, quindi perdutosi nella memoria) venne comunque identificato in una salvifica “barriera odorifera”? O che intorno al Tmb del Salario si pensò di far nascere un parco fluviale, ma ci pensò un incendio a incenerire il proposito?

È come se l'addio alle scale di valori e ai criteri di distinzione e valutazione, la scomparsa delle competenze, lo smarrimento dell'agenda di governo, la fine dei confini tra gli ambiti avessero creato una realtà altra; nella quale, a sua volta, la vita pubblica si è fatta suggestiva e porosa. L'istantaneità, l'abbondanza e l'eccesso alimentano questa arcana fuga nell'Altrove.

L'altro giorno, in attesa del Sacro Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, sulla Nomentana il Comune ha installato un totem luminescente che registra il numero di biciclette e calcola quante tonnellate di C02 vengono risparmiate. E sarebbe pure una cosa buona, se non rientrasse nelle meraviglie usa e getta del full screen – o forse boh.

