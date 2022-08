19 ago 2022 12:16

CHIAMATELO FATTORE DAVID ROSSI – CONTE E LETTA FANNO FUORI I DUE DEPUTATI CHE PIÙ SI SONO SPESI PER CERCARE LA VERITÀ SULLA MORTE DEL MANAGER DI MPS! IL GRILLINO LUCA MIGLIORINO, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI ROSSI, È STATO IL PIÙ VOTATO ALLE PARLAMENTARIE, MA PEPPINIELLO L’HA FATTO SLITTARE AL TERZO POSTO NEL COLLEGIO TOSCANA 2 PER FAR POSTO AL “PULCINO” RICCIARDI. E MICELI? LETTA NON DEVE AVER GRADITO IL SUO IMPEGNO CONTRO “BABBO MONTE” E GLI HA PIAZZATO SOPRA PROVENZANO…