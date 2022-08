CHIARA PIGLIATUTTO – LA APPENDINO È CAPOLISTA IN TUTTI I COLLEGI PLURINOMINALI DEL PIEMONTE! COSÌ CONTE L’HA BLINDATA PER NON RISCHIARE CHE L’EX SINDACA DI TORINO NON VENGA ELETTA – PEPPINIELLO PURE CORRE SI MOLTIPLICA E CORRE IN QUATTRO REGIONI: SARÀ CAPOLISTA IN LOMBARDIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA

CHIARA APPENDINO GIUSEPPE CONTE

1 - APPENDINO PIGLIATUTTO, CANDIDATA SU TUTTI I COLLEGI PROPORZIONALI DELLA CAMERA DEL PIEMONTE

Da www.repubblica.it

Chiara Appendino è capolista in tutti i collegi plurinominali del Piemonte. Dopo di lei sul Piemonte 01 c'è l'ex-assessore Antonino Ilaria, poi Carlotta Tevere e Giovanni Caponetto. Sullo 02 la seguono Luca Carabetta, Antonella Pepe e Matteo Locatelli. Per il P2 la sindaca è seguita sullo 01 da Mario Iacopino e Fabio Frezzino e sullo O2 da Massimo Cerrato, Antonella Scagnetti e Giuseppe Castagna.

giuseppe conte chiara appendino 1

Al Senato del Piemonte 1 01 l'uscente Elisa Pirro, seguita dall'ex-assessore Alberto Unia, Barbara Azzarà e Roberto Falcone. Sul Piemonte 02 Ettore Licheri, Susa Matrisciano , luca Zacchero, MaraGandola.

2 - ELEZIONI, IL MOVIMENTO 5 STELLE HA PUBBLICATO LE LISTE DEI CANDIDATI. CONTE SARÀ CAPOLISTA ALLA CAMERA IN CINQUE COLLEGI SPARSI SU QUATTRO REGIONI

Da www.open.online

Scattata la mezzanotte, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato le liste dei suoi candidati ai collegi plurinominali. L’elenco completo, sia per la Camera che per il Senato, si può consultare sul sito ufficiale del Movimento. L’occhio va subito alle scelte dei leader. Giuseppe Conte è candidato come capolista per la Camera dei Deputati quattro regioni.

alessandra todde 2

Lo troviamo infatti in due collegi in Lombardia, in un collegio in Campania, in uno in Puglia e poi ancora in uno in Sicilia. Chiara Appendino invece è candidata in quattro collegi ma questa volta sono tutti in Piemonte. Sempre come capolista. Alessandra Todde guiderà due colleghi: Sardegna e Lombardia.

alessandra todde mario turco giuseppe conte.