3 lug 2024 08:09

CHIP E CIOP – DIETRO LO SCAZZO TRA ZAIA E URSO PER LA FABBRICA DI MICROCHIP APERTA IN PIEMONTE (E SCIPPATA AL VENETO) C’E’ LO SCONTRO TRA LEGA E FRATELLI D’ITALIA CHE ANTICIPA LE REGIONALI DEL 2025 - NEL CASO DI SILICON BOX, STARTUP DI SINGAPORE CHE INVESTIRA’ 3,2 MILIARDI DI EURO IN ITALIA, LA TRATTATIVA È STATA GESTITA DAL MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY - LA BOMBA COLPISCE IN PIENO IL VENETO: URSO È STATO DEFINITO COME IL POSSIBILE SUCCESSORE DEL "DOGE" LEGHISTA ALLA REGIONE NEL CASO IN CUI...