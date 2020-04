CHISSA’ SE AL CONTE-CASALINO SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE… - DOPO LO SCONTRO TRA "GIUSEPPI" E FONTANA, MATTARELLA CHIAMA IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA – UNA VERA E PROPRIA TELEFONATA DI SOLIDARIETÀ E DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE, DEI MEDICI E DEI SINDACI. IL CAPO DELLO STATO LO HA RIBADITO IN TUTTE LE SALSE CHE IN QUESTO MOMENTO NON VUOLE DIVISIONI INTERNE…

Esplode nuovamente la polemica fra governo e Regione Lombardia. Questa volta a cominciare è stato il premier Conte convinto che "se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro Zona Rossa" visto che "le Regioni non sono mai state esautorate del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti".

"Io non ritengo che ci siano delle colpe in questa situazione", gli ha risposto per le rime il governatore Attilio Fontana aggiungendo che "ammesso che ci sia una colpa, la colpa eventualmente e' di entrambi". Insomma, la Regione aveva chiesto gia' il 3 marzo la zona rossa nella Bergamasca e il governo con il decreto dell'8 marzo ha fatto diventare zona rossa tutta la Lombardia, quindi "forse su Alzano si sarebbe potuto fare qualcosa di piu' rigoroso, ma dopo che era stata istituita una zona rossa noi non avevamo neanche da un punto di vista giuridico la possibilita' di intervenire". Fin qui la cronaca.

A quanto è in grado di rivelare Affaritaliani però, in serata il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha alzato la cornetta del telefono per chiamare il Governatore della Lombardia Fontana. Una vera e propria telefonata di solidarietà e di pieno sostegno all'attività della regione, dei medici e dei sindaci. Chissà se a Conte saranno "fischiate le orecchie"...

