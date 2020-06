CHISSÀ SE I BENETTON (E LA DE MICHELI) HANNO VISTO LA CONFERENZA DI CONTE... – IL PREMIER: “SU AUTOSTRADE CI SONO CONCLAMATI INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO. PER ME CI SONO TUTTI GLI ESTREMI DELLA REVOCA” – “SONO STATE AVANZATE DELLE PROPOSTE DI TRANSAZIONE. SE FINORA NON SI È CONCLUSA FATEVI VOI UN’IDEA…” (LO STATO DEVE VERSARE TROPPI SOLDI AI MAGLIARI VENETI?)

Autostrade, Conte: Ci sono estremi per revoca, Governo deciderà a breve

(LaPresse) - "Su Autostrade per quanto mi riguarda nulla è cambiato: c'è una procedura di caducazione della concessione in corso. Ci sono conclamati inadempimenti del concessionario quindi per me ci sono tutti gli estremi per la revoca. Sono state avanzate delle proposte di transazione.

Perchè le proposte di transazione siano accettate vuol dire che presentano un vantaggio maggiore per il concedente quindi per l'interesse generale rispetto a quello della revoca. Se finora non si è conclusa fatevi voi un'idea, vuol dire che queste proposte transattive non sono compatibili con l'interesse generale. Ma siccome è una procedura complessa, tra breve il Governo deciderà". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza a Palazzo Chigi.

