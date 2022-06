DA CHURCHILL DEI PARIOLI A BULLO DI TWITTER - CALENDA PRENDE DI PETTO RENZI: “HAI COMBATTUTO I 5 STELLE? MA SE C’HAI FATTO UN GOVERNO INSIEME SDOGANANDO CONTE CHE IL PD NON VOLEVA…” – POI DA’ DEL "FASCIOCOMUNISTA PUTINIANO" A MARCO RIZZO, “NOSTALGICO DELLE DITTATURE”. UNA VOLTA I COMUNISTI CONOSCEVANO ROSSELLi, OGGI VANNO A BRACCETTO CON LA DONATO (LA REPLICA PUNTUTA DI RIZZO) – E SUL M5S: "OGGI SI DISSOLVE IL NULLA, GIRIAMO PAGINA"

Dai…così mi spaventi, non ci dormo la notte. Non vorrei mai mi mettessi addosso quelle tue manine flaccide e sudaticce… https://t.co/zASJAvJXyb — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) June 22, 2022

Da adnkronos.com

CALENDA

"Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ruoli, ha sempre messo in guardia il Paese sulla loro inconsistenza, oggi è una bella giornata. La dissoluzione del nulla. Giriamo pagina". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, sull'addio - che dovrebbe formalizzarsi a breve - di Luigi Di Maio a M5S.

CALENDA MARCO RIZZO CALENDA VS RENZI SU TWITTER

calenda renzi renzi calenda MARCO RIZZO CALENDA DI MAIO 1