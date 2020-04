CI AVETE FATTO CASO? NEL SUO PIROTECNICO INTERVENTO, A PROPOSITO DEL FAMIGERATO MES, CONTE HA SPARATO SOLO CONTRO SALVINI E MELONI E NON HA MENZIONATO SILVIO BERLUSCONI. SI È LIMITATO A PRONUNCIARE “GOVERNO DI CENTRODESTRA” - L’AVVOCATO DI PADRE PIO HA SPOSATO L’IDEA DEL SUO RASPUTIN ROCCO CASALINO: LA CONQUISTA DEI VOTI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA, DATO CHE A MAGGIO RENZI DOVREBBE TOGLIERE LA FIDUCIA AL GOVERNO…

giuseppe conte furioso in conferenza stampa

DAGOREPORT

Come mai nel suo pirotecnico intervento a reti unificate, a proposito del famigerato MES, Conte ha sparato solo contro Salvini e Meloni e non ha menzionato Silvio Berlusconi? Si è limitato a pronunciare “governo di centrodestra” ma non ha infilzato il Banana di Arcore.

L’avvocato di Padre Pio ha sposato l’idea del suo rasputin Rocco Casalino: la conquista dei voti parlamentari di Forza Italia, gran parte manovrati dall’Eminenza Azzurrina Gianni Letta.

BERLUSCONI MELONI SALVINI

Un progetto che dovrà andare in porto presto, molto presto, dato che a maggio Italia Viva dovrebbe togliere la fiducia al governo. Renzi considera ormai la sua permanenza nell’esecutivo del tutto inutile, si è stancato dei continui scazzi col PD.

PS - Sul Messaggero del 25 maggio 2018, Silvio Berlusconi dopo un colloquio con il premier incaricato Giuseppe Conte confidò in via confidenziale ai suoi collaboratori più stretti: “Ho avuto una buona impressione. Magari quei pazzi dei grillini fossero tutti come lui!”. Commentò il quotidiano romano: Conte non è “antropologicamente lontano dai forzisti”, per gusti (“la sua eleganza di sartoria e la rasatura perfetta”) e frequentazioni: dai contatti con il parlamentare di Forza Italia Donato Bruno (fidatissimo di Berlusconi e pugliese come lui) a quelli con tanti avvocati romani della cerchia di Gianni Letta”.

conte renzi MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN