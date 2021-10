"CHAVEZ HA DATO SOLDI AI CINQUE STELLE" - L'EX CAPO DEGLI 007 DI CARACAS, HUGO CARVAJAL, CONSEGNA LE SUE VERITÀ ALLA MAGISTRATURA SPAGNOLA, CONFERMANDO I FINANZIAMENTI DEL VENEZUELA AI PARTITI "AMICI" DELLA DITTATURA - DA NÉSTOR KIRCHNER IN ARGENTINA A EVO MORALES AYMARA IN BOLIVIA, LULA IN BRASILE FINO A "PODEMOS" IN SPAGNA E IL MOVIMENTO 5 STELLE IN ITALIA: "TUTTI QUESTI SONO STATI A ME SEGNALATI COME DESTINATARI DI DENARO INVIATO DAL GOVERNO VENEZUELANO" - PER FAR ARRIVARE IL DENARO SI USAVANO BORSE DIPLOMATICHE PIENE DI CONTANTI, ADOPERANDO CONSOLATI ED AMBASCIATE COME "DISTRIBUTORI DI CASH"