Un Giuseppe Conte (e immaginiamo Rocco Casalino) totalmente fuori controllo. Nelle ore degli Stati generali, il premier si prende la briga di rispondere a Miley Cyrus, giovane popstar americana amatissima dai ragazzini e molto seguita sui social, per aderire al suo appello #GlobalGoalUnite, battaglia per il vaccino per tutti.

Certo, il tema è fondamentale e proprio sabato Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato che entro fine anno l'Italia avrà da Oxford l'arma contro il Covid, ma fa sorridere la strategia mediatica ormai smaccata di Palazzo Chigi, con manina evidente di Casalino: occupare tutti gli spazi comunicativi e sfruttare la scia di fama e celebrità degli interlocutori per assicurarsi visibilità. "L'Italia - è la risposta sobria di Conte - è impegnata nell'Act-Accelerator per assicurare accesso universale e equo ai vaccini e alle cure. Insieme ce la faremo".

