CI MANCAVA SOLO IL PROFESSOR "GIUSEPPI" CHE SALE IN CATTEDRA - ARRIVA LA FRATTOCCHIE DEL MOVIMENTO 5 STELLE: DOPO ESSERE DIVENTATI UFFICIALMENTE PARTITO, I GRILLINI FANNO UN ULTERIORE PASSO AVANTI E COSTITUISCONO UNA SCUOLA DI FORMAZIONE INTERNA - CONTE CI TIENE MOLTO E DICE CHE DA LÌ NASCERÀ LA FUTURA CLASSE DIRIGENTE DEL MOVIMENTO E DEL PAESE (SPERIAMO SIA MEGLIO DELLA ATTUALE, MA NON È CHE CI VOGLIA MOLTO) - TRA I DOCENTI PURE ZAGREBELSKY, DE MASI, TRIDICO E...

Emilio Pucci per “Il Messaggero”

beppe grillo giuseppe conte

Ecco la Frattocchie del Movimento 5stelle. Dopo essere diventato ufficialmente partito, M5s fa un ulteriore passo avanti e costituisce una scuola di formazione interna. Il professor Giuseppe Conte sale in cattedra, anche se si definisce «il primo allievo» di un percorso che coinvolgerà la comunità 5Stelle e «parlerà», annuncia l'avvocato pugliese, «a tutto il Paese».

Si parte con un ciclo di dieci lezioni «sui principali nodi della politica e delle sfide del presente», in vista dell'inaugurazione della Scuola di Formazione del M5s fissata per il prossimo autunno. «Mettiamo in comune esperienze, competenze e professionalità per costruire insieme la società e il paese di domani», annuncia Conte. «Il futuro è un libro da scrivere insieme», dice l'ex premier.

chiara appendino

Il progetto sarà presentato da Conte insieme al coordinatore scientifico della scuola di formazione Domenico De Masi e alla coordinatrice del comitato per la formazione e l'aggiornamento del M5s Chiara Appendino.

Si comincia giovedì alle ore 19, a Roma, al Tempio di Adriano. E si proseguirà lo stesso giorno ogni settimana. Il primo giro sarà focalizzato sulle questioni più di posizionamento politico, riflessioni sulla società e sull'economia, poi di allargherà il fronte.

L'ex capo del governo ci tiene moltissimo. A suo dire la scuola dovrà formare la futura classe dirigente del Movimento e del Paese. Cittadini, uomini e donne che - ragiona Conte - credono nel valore della formazione e della Politica con la P maiuscola. Parole chiave: «formazione e competenza». Relatori anche internazionali, economisti, studiosi di politica, accademici. Niente politici. Si parlerà del rapporto tra politica e l'etica, l'ecologia e la società. I dieci incontri andranno in streaming.

I DOCENTI

gustavo zagrebelsky

Alla Scuola di Formazione sarà possibile partecipare online e in presenza. Sarà aperta a tutti. I nomi dei professori? Si va dal giurista Zagrebelsky ad esponenti che da tempo gravitano nel mondo 5stelle, da De Masi a Tridico. A presenziare all'iniziativa potrebbe essere il fondatore e garante Beppe Grillo.

pasquale tridico foto di bacco (3)

Dopo l'accordo economico sulla comunicazione con Conte i creditori del M5s sarebbero tornati a battere cassa. Intanto nel Movimento è sempre più forte il pressing di coloro che sono al primo mandato affinché non ci siano deroghead personam.

I detrattori dell'ex presidente del Consiglio accusano Conte di volere un partito a sua immagine e somiglianza. E proprio dalla scuola di formazione del Movimento dovrebbero arrivare le nuove leve pentastellate.