“È DI SINISTRA CHI STA CON I DEBOLI E GLI OPPRESSI, NON CHI SOGNA DI MARCIARE SULLA PIAZZA ROSSA” – RONCONE METTE IN RIGA IL PRESIDENTE DELL’ANPI, PAGLIARULO: “DOVREBBE SAPERE CHE SE È NATO IN UN PAESE LIBERO, LO DEVE ALLE NOSTRE BRIGATE, SALITE IN MONTAGNA CON I FUCILI DA CACCIA E POI ARMATE DAGLI ALLEATI. I PARTIGIANI NON ASPETTARONO I RASTRELLAMENTI SVENTOLANDO LE BANDIERE ARCOBALENO. PERCHÉ PER LA LIBERTÀ SI COMBATTE E SI MUORE. CI PENSI PRIMA DI SALIRE SUL PALCO DEL 25 APRILE. ANZI, GUARDI: FORSE È MEGLIO SE RESTA GIÙ…”