CI MANCAVANO GLI INGLESI CHE CI PRENDONO PER IL CULO - DAL REGNO UNITO RIVENDICANO CON ORGOGLIO CHE IL "VACCINO DI OXFORD" ASTRAZENECA HA IMMUNIZZATO 11 MILIONI DI PERSONE: I MORTI PER COVID SONO CROLLATI (UN CENTINAIO AL GIORNO CONTRO I 1.820 DI GENNAIO) E GOVERNO E STAMPA NON SI CAPACITANO DELLO STOP EUROPEO - I TABLOID PARLANO DI "DECISIONE VERGOGNOSA", "UE INCOSCIENTE" E DI "PAESI IPOCRITI CHE VOGLIONO SCREDITARCI"

Fausto Carioti per “Libero Quotidiano”

boris johnson

C’entra l’orgoglio patriottico (il «vaccino di Oxford» è una gloria nazionale) e c’entra lo spirito di un popolo forgiato dai bombardamenti tedeschi su Londra, Coventry e le altre città: 43.000 civili uccisi, mentre i manifesti con la corona reale invitavano a mantenere la calma e tirare avanti: «Keep calm and carry on».

Così, ora che il farmaco AstraZeneca è stato bloccato da Germania, Italia e altri Paesi dell'Unione, il premier conservatore Boris Johnson e i suoi connazionali reagiscono indignati, ma anche compiaciuti di poter mostrare al mondo la loro superiore fibra morale: si arrendono subito così, questi del continente? Non lo sanno che in guerra qualcuno muore?

boris johnson col vaccino

Dall'alto dei 25 milioni di persone immunizzate, 11 milioni delle quali proprio con il vaccino della discordia, il numero giornaliero dei decessi per Covid crollato (ieri 110, il giorno prima 64; il 20 gennaio, per capire, ne erano morti 1.820) e una tabella di marcia che promette di restituire la totale libertà di movimento agli inglesi entro la fine di giugno, Johnson ha spiegato agli altri leader europei la portata del loro errore su AstraZeneca.

«Il vaccino è sicuro e lavora estremamente bene», ha scritto in un articolo apparso ieri sul Times. Lo stesso quotidiano che riportava le parole di un consigliere del governo, secondo il quale le pause nell'uso del vaccino AstraZeneca saranno «un disastro» per la Ue.

daily express vergognoso, a che gioco sta giocando la ue

Lunedì, dopo che nei Paesi dell'Unione si era sparso il panico, il premier aveva ricordato a tutti che l'Agenzia del farmaco di Londra è «una delle più rigide e con più esperienza al mondo», e i suoi responsabili «non vedono alcuna ragione per interrompere il programma di vaccinazione».

Sui quotidiani la musica è la stessa, ma suonata con molto meno garbo. I leader europei e i timori dei loro governati sono un bersaglio facile: per le testate di destra, ma non solo. Il Daily Express, tabloid conservatore, spara enorme in prima pagina l'aggettivo «Shameful», vergognosa, riferito alla decisione dei Paesi Ue di sospendere l'uso del vaccino anglo-svedese «a causa di paure infondate per i coaguli di sangue».

daily mail la spericolata ue snobba il vaccino inglese

Il Daily Mail, foglio che si era battuto per la Brexit, denuncia la «Ue incosciente» che ha deciso di «snobbare» il vaccino inglese, e dà voce alla «furia degli esperti» nei confronti di «Francia, Germania, Italia e Spagna», che con la loro decisione «mettono a rischio vite umane».

Fonti anonime da Whitehall, la sede del governo, fanno sapere al Daily Mail che la mossa «è un cinico tentativo per screditare AstraZeneca». L'edizione online della stessa testata avverte che «il vaccino Covid di Pfizer è correlato a più coaguli di sangue rispetto a quello di AstraZeneca. Perché l'Ue non lo vieta? Svelata l'ipocrisia delle nazioni europee, mentre l'Italia ammette che la decisione è stata "politica"».

independent i paesi europei bloccano il vaccino inglese

Più equilibrato nei toni, ma non nella sostanza, il moderato Daily Telegraph, che dà il titolo principale al «Caos nella Ue» e riporta i pareri di scienziati che definiscono «sconcertante» il blocco delle vaccinazioni con AstraZeneca. Un commento spiega ai lettori che a causa di questa scelta «è assolutamente certo che un numero significativo di europei morirà di Covid, perché il tempo è fondamentale e non esiste un'alternativa a portata di mano».

Boris Johnson visita la QuantuMDx Biotechnology a Newcastle.

Pure The Independent, di area centrosinistra, prende le distanze dalle decisioni dei governi Ue, evidenziando in prima pagina che secondo gli esperti «non ci sono prove di legami tra il vaccino e i coaguli di sangue».

La ciliegina l'ha messa la 73enne Camilla, duchessa di Cornovaglia e seconda moglie del principe Carlo. Ieri ha fatto sapere che anche lei è stata immunizzata con il prodotto di AstraZeneca: manco a dirlo, tutto è andato per il meglio. E per far capire che è arrivato il momento di pensare ad altro, Boris Johnson ha annunciato che intende accrescere del 40 per cento l'arsenale nucleare inglese. Chi può ricomincia a guardare avanti e tanto peggio per chi resta indietro.

BORIS JOHNSON E IL VACCINO Boris Johnson visita la QuantuMDx Biotechnology a Newcastle