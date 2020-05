“IL CAMPIONATO RIPARTA, SPADAFORA NON È IL PADRONE DEL CALCIO”, RENZI ATTACCA IL MINISTRO DELLO SPORT: "VENGA A RIFERIRE IN PARLAMENTO. NON PUO’ DECIDERE DA SOLO. NON CAPISCE NÉ DI SPORT, NÉ DI DEMOCRAZIA". E POI AGGIUNGE: "PRIORITÀ ORA È USCIRE DA CASA, NON SE 'ITALIA VIVA' ESCE DAL GOVERNO..." - VIDEO