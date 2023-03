SPINELLO, PUSSA VIA! – FRATELLI D’ITALIA LANCIA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER METTERE AL BANDO LA CANNABIS LIGHT “PER USO RICREATIVO”: “AVVICINA I GIOVANI ALLA DROGA” – COME AMMETTONO GLI STESSI FIRMATARI, LA CANAPA NON HA EFFETTI PSICOTROPI, MA UN USO SMODATO POTREBBE FAR MALE. PER LO STESSO PRINCIPIO I MELONIANI DOVREBBERO ESSERE CONTRARI AL VINO: STRANO DUNQUE CHE IL “COGNATO D’ITALIA”, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SI BATTA CONTRO LE ETICHETTE SANITARIE SUGLI ALCOLICI…