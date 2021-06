CI SIAMO: TRA LA FINE DI LUGLIO E L’INIZIO DI AGOSTO ARRIVANO I PRIMI 25 MILIARDI DEL RECOVERY PLAN! - L’OK INFORMALE AL PIANO ITALIANO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA È GIÀ ARRIVATO, E LA PROSSIMA SETTIMANA URSULA VON DER LEYEN VOLERÀ A ROMA. LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE INSIEME A DRAGHI VUOLE DARE UNA CERTA SOLENNITÀ ALL’EVENTO CHE È CONSIDERATO, DA TUTTI, UNA SVOLTA PER L’UE E PER L’ITALIA

Claudio Tito per “la Repubblica”

URSULA VON DER LEYEN MARIO DRAGHI

La Task force istituita dalla Commissione europea per valutare i Pnrr di tutti i Paesi dell'Unione ha già dato informalmente il via libera al Piano italiano. Lo ha fatto negli ultimi giorni trasferendo la "pagella" agli uffici del "governo" europeo. L'approvazione ufficiale era stata in un primo momento fissata per domani, mercoledì 16 quando si riunirà il collegio della Commissione.

ursula von der leyen, emmanuel macron, charles michel, angela merkel e mario draghi al g7 1

Tutto però è stato spostato di una settimana. Non perchè ci siano dei dubbi sulla validità del Recovery messo a punto dal governo Draghi. Ma perchè il vertice dell'Ue intende dare il via libera con una certa solennità. Così Ursula von der Leyen la prossima settimana volerà a Roma proprio per fornire il massimo dell'ufficialità ad un evento che viene considerato una svolta per l'Ue e per l'Italia.

meme su Mario Draghi e il recovery plan

E allora proprio per contemperare gli impegni e le agende di tutti, il disco verde si accenderà tra il 22 e il 23 giugno. Resta il fatto che il NextGenerationEu tra qualche giorno sarà un passo concreto. Che consentirà all'Unione europea di avviare la raccolta dei fondi per stanziare l'anticipo ai Paesi "promossi". Per l'Italia significa ricevere 25 miliardi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

mario draghi ursula von der leyen