CI SIAMO MESSI NEI GAY - ''QUESTO GOVERNO È PIENO DI OMOSESSUALI''. L'EX MINISTRO DELLA FAMIGLIA, IL LEGHISTA LORENZO FONTANA, SI TOGLIE I SASSOLINI ARCOBALENO DALLA SCARPA - A KLAUS DAVI RIVELA: ''ANCHE IN QUELLO PRIMA CE N'ERANO. NON SONO OMOFOBO: HO MOLTI AMICI FRATERNI QUI A BRUXELLES CHE MI HANNO DETTO CHE SONO ANCHE APPREZZATO DAL PUNTO DI VISTA FISICO. CHIARAMENTE NON È CHE LA COSA MI INTERESSASSE'' - LA BOSCHI? ''PREFERISCO LE MORE''

Intervista di KLAUS DAVI - KLAUS CONDICIO

L. FONTANA: ENTUSIASMO UE PER GOVERNO DOVREBBE PREOCCUPARE ITALIANI

"Abbiamo visto come in questi giorni l'UE, sempre a trazione franco-tedesca,

sia molto entusiasta di questo governo. Questo dovrebbe fare riflettere,

perché se i paesi stranieri sono entusiasti di questo governo i cittadini si

chiederanno 'ma sono entusiasti perché faranno gli interessi degli italiani

o di altri paesi'?" Lo ha dichiarato l'ex Ministro della Famiglia Lorenzo

Fontana (Lega), intervistato da Klaus Davi per il programma KlausCondicio,

online su YouTube.

L.FONTANA: È STATO il PPE A CHIUDERCI LA PORTA IN FACCIA

"Abbiamo parlato con esponenti del Ppe in Europa, tentando di aprire un

dialogo. Ma questi ci hanno chiuso la porta in faccia, preferendo parlare

con i socialisti, con i Verdi e con i Liberali. Hanno in mente un progetto

europeo, probabilmente molto più vasto del livello europeo stesso,

completamente diverso dal nostro".

L.FONTANA: UNA PARTE DI FI POTREBBE SOSTENERE CONTE

"Problemi sorgeranno in Forza Italia, a mio avviso, poiché una parte di loro

si rispecchia nei nostri valori mentre un'altra parte di loro è più

appoggiata alla sinistra. Sta nei fatti che un pezzo di FI sosterrà

probabilmente il Governo Conte. La cosiddetta 'maggioranza Ursula' è una

cosa che a livello di UE si sta vedendo da molti anni. Manca solo la parte

del Pd. Io non mi meraviglierei se una parte di loro dovesse appoggiare il

governo Conte. Una parte di FI insieme col Pd potrebbe creare qualcosa di

nuovo".

L. FONTANA : L'ITALIA NON È PIU UN PAESE CATTOLICO

"Penso che l'Italia non sia più un paese cattolico, come anche l'Europa

tutta. La componente cattolica in Italia penso sia minoritaria, così come in

Europa, di conseguenza chi come me ha tentato di portare avanti politiche

per la famiglia trova serie difficoltà e ostacoli. Le politiche della

famiglia e della natalità saranno centrali per il futuro del paese".

L.FONTANA: È UN GOVERNO CON DIVERSI GAY

"Di gay penso che ce ne fossero diversi anche nel governo precedente. Non ho

mai approfondito la questione, ma, insomma, si capisce se una persona ha

gusti diversi dai tuoi. È comunque una componente ben rappresentata in

questo governo , adesso non conosco le storie di ognuno ma presumo ce ne

siano diversi".

L. FONTANA: GAY DI SINISTRA MI HANNO OSTACOLATO

"Penso che abbia pesato quella componente del mondo gay più orientata a

sinistra, che nel precedente governo mi ha osteggiato e che sicuramente è

contenta di essere in un governo come questo che, per le politiche sulla

famiglia, adotterà sicuramente dei provvedimenti che io non adotterei,

avendo io una visione e opinioni diverse sul tema".

L.FONTANA: NON SONO OMOFOBO

"Non sono assolutamente omofobo, né Salvini lo è. Anzi, le racconto una

curiosità: ho molti amici fraterni qui a Bruxelles che mi hanno detto che

sono anche abbastanza apprezzato dal punto di vista fisico. Chiaramente non

è che la cosa mi interessasse ".

L.FONTANA: CONTE? NON ME LO ASPETTAVO COSÌ SPREGIUDICATO

"Cosi spregiudicato non me lo aspettavo, lo vedevo come una persona che

sicuramente non aveva valori saldi da difendere, perché quando hai valori

saldi da difendere o pensi di averli prima di passare da una parte all'altra

ti fai anche un esame di coscienza. Passare da nemici ad amici tutto d'un

colpo sa di strano".

L.FONTANA: MATTARELLA HA RISPETTATO LA COSITITUZIONE

"Mattarella ha fatto fondamentalmente quello che doveva fare, è chiaro che

noi avremmo preferito andare al voto. Essendoci tre partiti che alleandosi

hanno la maggioranza in parlamento, il Presidente non poteva fare altro che

prenderne atto. Sento delle critiche sul presidente Mattarella, ma a mio

avviso non ha fatto altro che prendere atto della situazione. Che lui magari

si augurasse di fare un altro governo piuttosto che andare alle elezioni

può anche essere, ma poi poco c'entra su come sono andati i fatti".

L.FONTANA: GRANDE AFFINITÀ TRA MELONI E SALVINI

"Mi sembra che ci sia grossa affinità politica tra Giorgia Meloni e Matteo

Salvini, poi non lo so se non si parlano. Mi auguro che si parlino perché

penso che siamo alleati abbastanza naturali". Lo ha dichiarato Lorenzo

Fontana rispondendo a Klaus Davi, che gli ha domandato se fosse vero che

Salvini avesse litigato con Giorgia Meloni.

L.FONTANA: BOSCHI? PREFERISCO LE MORE

"Io preferisco le more, le donne mediterranee, infatti mia moglie è di

Napoli. Più la Boschi parla e più la gente vota per noi. Più la Boschi si

espone e più il consenso per la Lega aumenta. Questo penso produrrà anche un

effetto presso l'elettorato dei grillini, che potrebbero scegliere la Lega".

L.FONTANA: PAPEETE? SONO ANNI CHE CI ANDIAMO

"Sono tantissimi anni che andiamo al Papeete. Sei anni, forse anche di più.

Solo che quest'anno è stato strumentalizzato politicamente. Tanto è vero che

per screditare Salvini sono state postate anche delle foto di qualche anno

fa".

