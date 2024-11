CI SONO AGENTI DI SERIE A E AGENTI DI SERIE B – MENTRE 295 TRA POLIZIOTTI, CARABINIERI E FINANZIERI ALLOGGIANO IN HOTEL A 5 STELLE IN ALBANIA, IN ATTESA CHE ARRIVINO I MIGRANTI NEI CENTRI COSTRUITI DAL GOVERNO ITALIANO, CI SONO 15 AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA CHIUSI IN CONTAINER PREFABBRICATI, A FARE LA GUARDIA A UN CARCERE VUOTO – CAMERE MUTIPLE, SENZA ARREDI ELEMENTARI E STANZE COMUNI: CONDIZIONI CHE VIOLANO L’ACCORDO FIRMATO NEL 2023 DAL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO (GRANDE AMICO DELLE GUARDIE…)

L’avventura coloniale del governo Meloni in Albania si arricchisce di un altro capitolo sconcertante. Un sindacato protesta perché gli agenti penitenziari dislocati al di là dell’Adriatico, al momento 15 tenuti lì a non fare nulla, sono alloggiati in camere da due o tre letti in moduli prefabbricati, a differenza di poliziotti e carabinieri ospitati in alberghi a 4 e 5 stelle sul mare.

“Quanto sta avvenendo è inaccettabile”, scrive Gennarino De Fazio, segretario della Uil Pa Polizia penitenziaria, che chiede alla presente del Consiglio di “far cessare la discriminazione”. “È caporalato, gli agenti penitenziari vengono impiegati in Albania in condizioni inferiori a quelle contrattuali, come i migranti nei campi”, dice De Fazio al Fatto.

I suoi colleghi fanno la guardia a un carcere vuoto. […] In quel mini-penitenziario (20 posti) dovrebbero finire i richiedenti asilo responsabili di eventuali reati commessi nel Centro di permanenza di Gjadër, ma non c’è nessuno nemmeno lì. […]

Vedremo se ci porteranno altri stranieri soccorsi in mare, con il rischio di riportarli subito in Italia se i giudici negheranno ancora la convalida. Come è successo per i primi 16, anzi dodici. Quattro li avevano già riportati indietro: non si erano accorti che due erano minorenni e due avevano problemi di salute. Nell’attesa, in Albania teniamo gran parte degli oltre 200 agenti per lo più della Polizia di Stato (ma anche carabinieri e finanzieri) previsti per la capienza massima di 1040 stranieri “trattenuti”. Costano 130 euro lordi al giorno solo di indennità, più il vitto.

Per loro, scrive la Uil Pa, “il ministero dell’Interno ha aggiudicato il servizio di ‘alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi’, per la durata di 12 mesi, al costo unitario giornaliero onnicomprensivo di euro 80’ e ‘per una spesa massima stimata di euro 8.897.200’”.

Si chiamano, ricorda la Uil Pa, “Rafaelo Executive e Hotel Comfort, due alberghi sul mare a 5 e 4 stelle con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante”. E invece “il ministero della Giustizia (?) continua a tenere gli appartenenti alla polizia penitenziaria in strutture prefabbricate, al piano superiore degli uffici del carcere raggiungibile da una scala esterna (tipo scala di emergenza), in camera multipla, senza gli arredi più elementari, con un’unica Tv sostenuta da due banchi simil scolastici (neppure a rotelle!) e installata in una ‘sala relax’ (sic!) allestita, parrebbe, con sedie provenienti dal Cpr”.

De Fazio denuncia la violazione dell’Accordo dell’ottobre 2023 che prevede, per i poliziotti penitenziari in missione, stanze singole con poltroncina, tv e altri arredi. L’ha firmato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI), molto vicino alla penitenziaria, che ieri non ci ha risposto.

In Albania ci saranno fino 45 agenti penitenziari per un massimo, teorico, di 20 detenuti.

Per De Fazio è “paradossale, antieconomico, un pugno nello stomaco sferrato agli agenti che nelle carceri sorvegliano anche più di un centinaio di detenuti a testa”.

