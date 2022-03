LA CINA NON HA ALLEATI, SOLO VASSALLI - LA STRATEGIA DI XI JINPING SI GIOCA SUL LUNGO PERIODO: L’OBIETTIVO È DOMINARE IL MONDO, MA NON C’È FRETTA. ANCHE SULLA GUERRA IN UCRAINA ASPETTA SULLA RIVA DEL FIUME: UNA VOLTA CHE PUTIN AVRÀ SFERRATO L’OFFENSIVA FINALE E VINTO LA GUERRA, LA CINA POTRÀ USARLO COME FANTOCCIO IN FUNZIONE ANTI-OCCIDENTALE. DOPO ESSERSI COMPRATA LA RUSSIA, CHE PER ALLORA SARÀ SUL LASTRICO...