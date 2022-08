22 ago 2022 17:18

CI VOLEVA GIORGIA MELONI PER METTERE IN CRISI LE FEMMINISTE – PER ANNI CI HANNO SFRACASSATO I CABASISI INVOCANDO QUOTE ROSA, “PIU’ DONNE IN POLITICA”, POSTI DI POTERE “PER LE DONNE” (SEMPLICEMENTE IN QUANTO DONNE A PRESCINDERE DALLE QUALITA'), FACENDO DEL GENERE L’UNICO, VERO, ELEMENTO DI VALUTAZIONE E ORA CHE LA MELONI E’ VICINA A PALAZZO CHIGI INIZIANO I DISTINGUO – COME QUELLO DELLA PROFESSORESSA EVA CANTARELLA: "CONTANO LE IDEE, NON IL SESSO. MELONI NON LA VOTEREI MAI. UNA DONNA A PALAZZO CHIGI? SE È DI DESTRA IL SUO DISCORSO PUBBLICO HA I CARATTERI ANTIFEMMINISTI”