CIAK, “AZIONE”! L'ULTIMA RECITA DI CALENDA – DOPO IL FLOP ALLE EUROPEE, IL “WINSTON CHURCHILL DEI PARIOLI” SI PRESENTA ALLA DIREZIONE DI AZIONE E MINACCIA LE DIMISSIONI (PER FARSI DIRE DI RESTARE): “NON SONO IMPRESCINDIBILE, SONO A DISPOSIZIONE SE DOVESSE SERVIRE UN PASSO INDIETRO...” – POI SMENTISCE L'ADDIO, MA UN AUDIO LO INCHIODA – ORA CALENDA HA DUE STRADE: L'ACCORDO CON IL PD DELLA VITUPERATA SCHLEIN O L’ENNESIMA RIPROPOSIZIONE DEL TERZO POLO… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Marianna Rizzini per “Il Foglio”

Presenza “non imprescindibile”, mandato “a disposizione”. E’ un’ipotesi (per assurdo?), ed è sera quando il fulmine, per le povere creature terzopoliste ammaccate dal voto, compare all’orizzonte della direzione di Azione: parla il leader Carlo Calenda (che poi preciserà: altro che dimissioni, rilancio del partito), e parla non solo di un congresso rifondativo a ottobre, aperto ad altre sigle e leader, ma anche di ricuciture non ricucibili.

[…] sono “a servizio di questo partito”, dice Calenda. Se dovesse servire al partito un passo indietro, dice il leader di Azione, non sarebbe un problema. Il segretario pensa che la vita “faccia grandi giri”: c’è il momento in cui uno può mettersi da parte e il momento in cui uno può tornare. Ma Azione viene prima, è il concetto. E se c’è stata una lesione di immagine del leader, dovuta alla rottura del Terzo Polo, si può ragionare.

[…] Ci sono due linee davanti: l’accordo con il Pd di Elly Schlein o la riproposizione aggiornata del Terzo Polo. E ci sono esponenti di Azione che invitano alla coerenza (da soli tutta la vita), altri più aperturisti e altri che vorrebbero mettere in discussione l’operato del leader.

E insomma, hai voglia a citare Winston Churchill (“il successo non è definitivo, l’insuccesso non è fatale, quello che conta è il coraggio di andare avanti”) quando ti chiami Carlo Calenda e sei il leader di un partito che si è fermato sulla soglia del 4 per cento, al 3,35, perdendo l’aereo per Strasburgo esattamente come gli Stati Uniti d’Europa, la lista di scopo dell’ex alleato e leader di Iv Matteo Renzi e di Emma Bonino con Più Europa, bloccati ancora più su (3,76 per cento).

E anche se Calenda vuole ricominciare “da una grande costituente dell’area liberal-democratica”, ieri, ohimé, l’imputato principale della mancata conquista di 5,6 o 7 parlamentari, pronti a sedere con i macroniani in Renew Europe, era considerato proprio lui. Tanto più che al flop dell’ex Terzo Polo corrispondeva, nell’altro fronte, il successo dei centristi post-berlusconiani della destra: Forza Italia di Antonio Tajani, con i Noi Moderati di Maurizio Lupi, è volata al 9,6 per cento, superando la Lega.

[…] Ieri però Calenda pareva metterci il macigno sopra: “Renzi fa partiti per sfasciarli e Bonino fa partiti con nessuno”, e Renzi durante la notte aveva puntato il dito: “Pesa l’assurda rottura del Terzo Polo”. “Dobbiamo ripartire da lì”, dice Costa, “il nostro elettorato non vota a occhi chiusi”.

Nostro elettorato, come fosse un unicum, e in effetti per molti aspetti lo è. Calenda intanto però ieri ricordava di aver avvertito Bonino: gli elettorati tuoi e di Renzi sono incompatibili. “Andiamo avanti”, diceva un altro deputato di Azione. Ma come?

Sul banco degli imputati è rimasto l’ultimo giapponese andato da solo, e sono dolori, al punto che dalla direzione di Azione non trapelava soltanto la notizia del suddetto congresso rifondativo aperto. C’è chi teme che si cominci a litigare: andiamo di qui, andiamo di là. Ma qualcuno potrebbe davvero essere tentato di andare di là? ci si domandava ieri tra i Palazzi.

Dalle ex ministre azzurre e poi parlamentari di Azione Mara Carfagna e Mariastella Gelmini non giungeva alcun segnale in tal senso. Anzi. Carfagna, che di Azione è presidente, incolpava “la polarizzazione del voto tra destra e sinistra”: [...]

