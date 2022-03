CIAK, MI GIRA - NON SARÀ “SPIDER-MAN”, MA ANCHE “THE BATMAN” DI ROBERT PATTINSON HA RIPORTATO IL PUBBLICO AL CINEMA. MEGLIO COSÌ. CON 128 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA, CHE DIVENTANO 248 IN TUTTO IL MONDO, RUSSIA E UCRAINA ESCLUSE, DIVENTA IL SECONDO INCASSO DELLA STAGIONE COME MIGLIOR ESORDIO NEL WEEKEND. “UNCHARTED” APPARE DAVVERO MOLTO DISTANZIATO. IN AMERICA CHIUDE IL WEEKEND CON 11 MILIONI DI DOLLARI E UN TOTALE GLOBALE DI 271 MILIONI, RUSSIA COMPRESA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Non sarà lo “Spider-Man” di Tom Holland, ma anche “The Batman” di Robert Pattinson ha riportato il pubblico al cinema. Meglio così. Con 128 milioni di dollari in America, che diventano 248 in tutto il mondo, Russia e Ucraina escluse, “The Batman”, angelo della vendetta con mantellone e mascherina, diventa il secondo incasso della stagione come miglior esordio nel weekend. In UK incassa 18 milioni di dollari, in Francia 8, 5, Da noi, in Italia, incassa 3 milioni 684 mila euro, solo ieri ne ha fatto 1.

“Uncharted” appare davvero molto distanziato. In America chiude il weekend con 11 milioni di dollari e un totale globale di 271 milioni, Russia compresa. Da noi fa 911 mila euro in tutta la settimana per un totale di 3, 8 milioni.

I due film di Kenneth Branagh, “Belfast” e “Assassinio sul Nilo” ottengono da noi, rispettivamente il terzo e il quarto posto nella settimana, il primo con 485 mila euro e un totale di 935 mila euro, il secondo con 464 mila euro e un totale di 4,9 milioni.

Quinto posto, da noi, per il sorprendente “Ennio” di Giuseppe Tornatore, 367 mila euro nlla settimana e un totale di 2 milioni di euro. “Il ritratto del Duca” di Roger Michell con Jim Broadbent e Helen Mirren è sesto con 276 mila euro.

“Cyrano” di Joe Wright con Peter Dinklage non decolla nemmeno ieri e chiude la settimana con un disastroso incasso di 84 mila euro, meno anche di “L’ombra del giorno” con Scamarcio-Porcaroli, nono con 99 mila euro settimanali e un totale di 240 mila euro.

