CIAO AMICI, BACIONI - INDOVINATE CHI SI È MESSO A TROLLARE SALVINI? MA CERTO, GIUSEPPI CONTE! A NEW YORK PER IL SUMMIT SUL CLIMA DELLE NAZIONI UNITE, PUBBLICA UNO SCATTO CON HAMBURGER NEL CUORE DI MANHATTAN, MA NON TRATTIENE LE RISATE: IL PREMIER CHE HA APPENA RICEVUTO UNA LAUREA AD HONOREM PER ''ETICA OPEROSA E UN VASTO SENSO DI RESPONSABILITÀ'' STA CHIARAMENTE SFOTTENDO IL CAPITONE

la salvinizzazione di un uomo inquietante, che sta perdendo il senso delle proporzioni https://t.co/cz463vFr2c — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) 24 settembre 2019 Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan pic.twitter.com/KDfNmbkeiz — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 24 settembre 2019 Laurea ad honorem a Conte, perché ha «raggiunto un vasto consenso pubblico per etica operosa e un vasto senso di responsabilità». Mi astengo da commenti. Meglio. https://t.co/XXbAkESADl — Vitalba Azzollini (@vitalbaa) 23 settembre 2019

CONTE POSTA FOTO SU INSTAGRAM MENTRE MANGIA HAMBURGER A NY

giuseppe conte con hamburger a new york

(ANSA) - "Dopo un'intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan": cosi' il premier Giuseppe Conte in un post pubblicato su Instagram che lo ritrae in maniche di camicia mentre assapora un panino con i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo. Poco prima il presidente del Consiglio aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a New York organizzato nella residenza dell'ambasciatrice italiana all'Onu Mariangela Zappia.

È STATA CONFERITA UNA LAUREA AD HONOREM A GIUSEPPE CONTE

Enzo Boldi per www.giornalettismo.com

Il suo curriculum è stato al centro delle polemiche per via di quel titolo che poi, in realtà, è risultato non essere propriamente un titolo. Una lunga battaglia dialettica portata avanti nel corso del primo incarico per la formazione di un governo da parte di Sergio Mattarella, nel 2018. Ora Giuseppe Conte, invece, può andare a ritoccare nuovamente il suo curriculum vitae e – oltre ad aggiungere il suo nuovo mandato a Palazzo Chigi alla guida di una nuova maggioranza – può anche citare una Laurea ad Honorem ricevuta a Roma.

salvini con hamburger

La John Cabot University – famoso Ateneo che ha il distaccamento italiano nella centralissima Trastevere, rinomato quartiere storico della capitale – ha infatti deciso di insignire il presidente del Consiglio del titolo, honoris causa, in Funzione Pubblica. Giuseppe Conte, secondo i vertici dell’Università americana, rappresenta – dunque – il simbolo di chi ha operato seguendo un’etica ben delineata, riuscendo a convincere le persone della bontà del suo operato.

La Laurea ad honorem a Giuseppe Conte

La Laurea ad honomer insignita a Giuseppe Conte è stata consegnata direttamente a Palazzo Chigi senza cerimonie troppo formali. Franco Pavoncello, presidente dell’ala romana dell’università a stelle e strisce, ha sottolineato come il presidente del Consiglio abbia «raggiunto un vasto consenso pubblico per etica operosa e un vasto senso di responsabilità». Queste le motivazioni che hanno spinto la John Cabot University a insignire il premier del titolo honoris causa in Funzione Pubblica.

matteo salvini hamburger

Gli endorsement americani

Un altro endorsement, sempre a stelle e strisce, per Giuseppe Conte dopo quello ricevuto qualche tempo fa – prima del secondo (anzi, terzo) incarico ricevuto dal Colle per la formazione del nuovo governo insieme a Partito Democratico e LeU. Solo il mese scorso, infatti, la pacca sulla spalla (che rappresenta molto più del gesto figurativo) era arrivata direttamente dalla Casa Bianca con il giudizio estasiato di Donald Trump nei confronti del presidente del Consiglio uscente. E poi rientrante.