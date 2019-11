CIARAMELLA AVVELENATA - LA TALPA DELL’UCRAINA-GATE CHE HA PORTATO ALL'INDAGINE PER L'IMPEACHMENT DI TRUMP AVREBBE UN VOLTO: SECONDO IL SITO "REALCLEARINVESTIGATIONS" L’INFORMATORE È ERIC CIARAMELLA, 33 ANNI, AGENTE CIA DI ORIGINI ITALIANE, CHE HA LAVORATO COME DIRETTORE DELL'UCRAINA AL NATIONAL SECURITY COUNCIL DURANTE IL MANDATO DI BARACK OBAMA, STANDO A STRETTO CONTATTO CON BIDEN…

Valeria Robecco per "La Stampa"

La talpa dell' Ucraina-gate che ha portato all' apertura dell' indagine per il possibile impeachment del presidente americano Donald Trump avrebbe finalmente un volto. Il sito RealClearInvestigations ha riferito come l' informatore, che oltre due mesi fa ha presentato la denuncia sulla telefonata tra il tycoon e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, è un agente della Cia di 33 anni, Eric Ciaramella, il cui cognome fa pensare a origini italiane.

Analista per l' agenzia di 007 Usa con studi a Yale, secondo quanto riportato da alcuni media conservatori, Ciaramella ha lavorato come direttore dell' Ucraina al National Security Council durante il mandato di Barack Obama, stando a stretto contatto con il vice presidente Joe Biden. È rimasto anche nei primi mesi dell' attuale amministrazione Usa, poi è tornato alla Cia.

«È stato accusato di aver lavorato contro Trump e di essere autore di una fuga di notizie contro il Commander in Chief», ha detto a RealClearInvestigiations un ex funzionario del National Security Council. E il sito ha precisato che Ciaramella avrebbe anche ricevuto direttive dallo staff del presidente della Commissione intelligence della Camera, il democratico Adan Schiff.

Gli avvocati della talpa hanno rifiutato di confermare o negare l' identità del loro cliente. «È legalmente autorizzato all' anonimato. La divulgazione del nome di qualsiasi persona che potrebbe essere considerata l' informatore mette lui e la sua famiglia in grave pericolo», hanno spiegato Mark Zaid e Andrew Bakaj.

«Qualsiasi danno che loro si trovino a sopportare a causa della divulgazione significa che le persone e pubblicazioni che riportano il suo nome sono responsabili - hanno aggiunto - Tale comportamento è all' apice dell' irresponsabilità e intenzionalmente imprudente"» Zaid e Bakaj non hanno minacciato alcuna azione contro il sito che ha pubblicato per primo il nome di Ciaramella come probabile informatore, ma hanno affermato che i media hanno un ruolo nel «proteggere coloro che denunciano i sospettati di illeciti governativi». I detrattori della talpa, invece, sono convinti che solo l' ispettore generale dell' Intelligence Community sia tenuto legalmente a mantenere la sua riservatezza.

Intanto, Trump esulta per i nuovi dati sull' occupazione del mese di ottobre, che sono andati al di là di ogni più rosea previsione. L' economia americana ha creato ben 128mila nuovi posti di lavoro, rispetto ai 75-85mila previsti, con un tasso di disoccupazione che sale al 3,6%, ma resta ai livelli più bassi da 50 anni. «La Borsa va forte, godetevela!», ha twittato il presidente, che nel pieno della bufera sull' impeachment sa bene quanto l' andamento dell' economia e dei mercati sia importante in vista delle elezioni del 2020.

«Stiamo assistendo ad un boom della middle class», ha commentato da parte sua Larry Kudlow, consigliere economico della Casa Bianca, mentre Wall Street brinda e, superando i timori per le crescenti tensioni commerciali e per il rallentamento dell' economia globale, viaggia a ritmo di record, con il Nasdaq e l' indice SP500 (quello delle aziende col più alto valore di mercato) che toccano i massimi di sempre.

Per quanto riguarda l' impeachment, invece, gli Usa sono divisi a metà sul procedimento che potrebbe portare alla messa in stato di accusa del tycoon. Secondo un sondaggio di Washington Post ed Abc News, infatti, il 49% degli americani è a favore e il 47% contrario.

