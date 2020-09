CIAUSCOLO E MELONI - LA “DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA GODE PER LA VITTORIA DEL CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA NELLE MARCHE: “GRAZIE A FRANCESCO ACQUAROLI UN’ALTRA ROCCAFORTE DELLA SINISTRA SARÀ AMMINISTRATA DAL CENTRODESTRA. IL NOSTRO È L’UNICO PARTITO CHE CRESCE IN TUTTE LE REGIONI”

Da www.liberoquotidiano.it

GIORGIA MELONI FRANCESCO ACQUAROLI

Il trionfo storico di Fratelli d'Italia nelle regionali nelle Marche porta la firma di... Matteo Salvini. Dettagli - importanti - nella giornata della caduta della roccaforte rossa. Il meloniano Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, con il 47,2% dei voti, surclassa il candidato del Pd Maurizio Mangialardi, fermo al 38,1%. Briciole per tutti gli altri, a cominciare da Gian Mario Mercorelli, grillino a capo di una Lista civica, con l'8,95 per cento.

FRANCESCO ACQUAROLI GIORGIA MELONI

Per quanto riguarda le liste, spicca nelle fila del centrodestra l'ottimo risultato della Lega Salvini, al 22,63% risultato il primo partito della coalizione proprio davanti a Fratelli d'Italia col 18% e Forza Italia col 5,6 per cento. Ma Giorgia Meloni parte da questo dato per allargare il campo. "Trionfo Marche! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d'Italia un'altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra - esulta la leader -. Da nord a sud Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni al voto". Anche questo, un dato da cui partire per capire se e come potranno cambiare i rapporti di forza dentro e fuori il Parlamento nei prossimi mesi.

GIORGIA MELONI - LUCA ZAIA - MATTEO SALVINI salvini meloni