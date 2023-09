CICCIO KIM È ARRIVATO IN RUSSIA - IL DITTATORELLO NORDCOREANO E' PARTITO DA PYONGYANG CON UN TRENO BLINDATO, LO STESSO CHE USAVA IL PADRE, E INCONTRERÀ PUTIN - E' POSSIBILE CHE MOSCA CHIEDA A KIM JONG UNO SCAMBIO: PROIETTILI DI ARTIGLIERIA PESANTE E MISSILI ANTICARRO IN CAMBIO DI TECNOLOGIA SATELLITARE AVANZATA E SOTTOMARINI A PROPULSIONE NUCLEARE...

1-IN TRENO A VLADIVOSTOK IL LUNGO VIAGGIO DI KIM IN SOCCORSO DI PUTIN

Estratto dell'articolo di Gianluca Modolo per "La Repubblica"

«Il treno con a bordo Kim Jong-un è partito domenica sera da Pyongyang per la Russia: ha scelto di non partire di giorno per cercare di sfuggire ai radar delle intelligence straniere», scrivono i giornali sudcoreani. Non è bastato.

Fonti di Seul affermano che il Maresciallo varcherà la frontiera, direzione Vladivostok, a bordo del suo lussuoso, corazzato e lentissimo treno verde, all’alba di oggi. E «già oggi dovrebbe esserci l’incontro con il presidente Vladimir Putin». [...] Cerchiamo di costruire relazioni buone e vantaggiose con la Corea del Nord».

Di un incontro tra i due, al Forum economico orientale – per discutere della vendita di armi nordcoreane a Mosca per la guerra in Ucraina, come sostengono gli americani – si parla ormai da una settimana. Putin vorrebbe da Kim artiglieria e missili anticarro. «Va a elemosinare l’aiuto di Pyongyang», dice il Dipartimento di Stato Usa, che avverte: «Non esiteremo a imporre nuove sanzioni contro la Corea del Nord».

Pyongyang possiede scorte di munizioni che, secondo gli esperti, ammonterebbero a milioni di proiettili. Pyongyang dispone anche di carri armati di epoca sovietica del tipo che Mosca ha schierato in Ucraina e potrebbe fornire pezzi di ricambio. Mentre Kim – oltre ad aiuti alimentari – vorrebbe da Mosca tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. Il suo Regno eremita, pesantemente sanzionato, ha bisogno di tutto: qualsiasi aiuto Kim riceva per i settori civili della sua economia potrebbe liberare risorse da spendere nel suo programma di armi nucleari.

[...] Per gli esperti, l’incontro tra Kim e Putin va letto anche come il desiderio comune di contrastare la crescente cooperazione militare trilaterale tra Seul, Washington e Tokyo.

A Vladivostok non si vedranno solamente il nordcoreano e il russo. Pechino al Forum invia il vicepremier Zhang Guoqing, che è stato in passato amministratore delegato della Norinco, uno dei maggiori conglomerati statali della difesa e produttore di armi militari.

Il viaggio di Kim durerà in totale almeno 20 ore: il treno va ad appena 60 km/h, complice la disastrata situazione delle ferrovie del Nord e la pesante blindatura del mezzo. Bisogna fare ricorso a qualche rara fotografia pubblicata dai media di regime, ai racconti dei pochissimi stranieri che ci hanno viaggiato e a qualche report degli 007 per capire come è fatto il treno della dinastia dei Kim.

Interni bianchi, lunghi tavoli per le riunioni, monitor a schermo piatto alle pareti, computer portatili (forse Apple, Kim sarebbe un grande fan), poltrone di pelle rosa, una suite per il Maresciallo. Il treno è lo stesso che utilizzava suo padre, Kim Jong-il, e che, secondo uno dei resoconti più dettagliati finora – scritto da un funzionario russo che accompagnò l’anziano Kim nel 2001 in un viaggio a Mosca – trasportava casse di costoso vino francese e aragoste fresche. [...]

2-IL CREMLINO CONFERMA, KIM JONG-UN È ARRIVATO IN RUSSIA

(ANSA) - MOSCA, 12 SET - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

3-SEUL, TRENO DI KIM JONG UN ENTRATO IN RUSSIA

(ANSA-AFP) - SEUL, 12 SET - Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato di ritenere che il leader di Pyongyang, Kim Jong Un, sia entrato in Russia questa mattina presto sul suo treno privato pesantemente blindato, per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Il Ministero della Difesa Nazionale ritiene che Kim Jong Un della Corea del Nord sia entrato in Russia questa mattina presto utilizzando un treno privato", ha affermato, dopo che i media statali del Nord e il Cremlino hanno confermato il viaggio di Kim, il suo primo viaggio fuori dal Paese in quattro anni.

4-KIM IN RUSSIA, INCONTRO CON PUTIN 'IN SETTIMANA'

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il treno blindato su cui viaggia il leader nordcoreano Kim Jong Un è entrato in Russia, ha confermato l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, in vista di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Il treno ha attraversato la regione di Primorsky dalla Corea del Nord, ha detto l'agenzia, mostrando le immagini di un treno verde scuro trainato lungo un binario da una locomotiva delle ferrovie russe. L'ingresso in Russia era stato rivelato in precedenza dal ministero della Difesa della Corea del Sud.

Kim incontrerà Putin "entro questa settimana", secondo i media russi. Esperti dicono che Mosca probabilmente chiederà a Pyongyang proiettili di artiglieria e missili anticarro in cambio di tecnologia satellitare avanzata e sottomarini a propulsione nucleare. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai media russi che i due leader discuteranno di "temi sensibili" ignorando gli "avvertimenti" degli Stati Uniti, secondo cui la Corea del Nord "pagherebbe un prezzo" se fornisse a Mosca armi per il conflitto in Ucraina. "Nel costruire le nostre relazioni con i nostri vicini, compresa la Corea del Nord, per noi la cosa più importante sono gli interessi dei nostri due Paesi, non gli avvertimenti di Washington", ha aggiunto Peskov.

