IL CICLONE MUSK SI ABBATTE SULLA CASA BIANCA: SARÀ LUI IL VERO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI – IL MILIARDARIO KETAMINICO HA I PIENI POTERI: IERI HA INCONTRATO L’AMBASCIATORE IRANIANO ALL’ONU PER DISCUTERE DI COME “DISINNESCARE LE TENSIONI TRA WASHINGTON E TEHERAN” – E INTANTO CERCA PERSONE CON ALTO QUOZIENTE INTELLETTIVO PER IL NEONATO DIPARTIMENTO PER L’EFFICIENZA GOVERNATIVA. SARÀ TALMENTE EFFICIENTE CHE I POVERI CRISTI CHE SARANNO ASSUNTI DOVRANNO LAVORARE “GRATIS” E PER 80 ORE A SETTIMANA…

ELON MUSK CONTRO L ITALIA - MEME BY VUKIC

MUSK CERCA PERSONE CON ALTO IQ PER LAVORARE GRATIS A TAGLI SPESA

(ANSA) - Elon Musk e Vivek Ramaswamy stanno chiedendo agli americani che sono "rivoluzionari a favore di un governo di piccole dimensioni con un quoziente di intelligenza elevato" e disposti a lavorare più di 80 ore a settimana di unirsi al loro nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, senza stipendio.

"Non abbiamo bisogno di più generatori di idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari a favore del governo di piccole dimensioni con un QI super elevato disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per un taglio dei costi poco affascinante", si legge in un post su X.

elon musk sul palco del comizio di trump a butler, pennsylvania

"Se sei tu, invia un messaggio privato a questo account con il tuo curriculum. Elon e Vivek esamineranno l'1% dei candidati migliori", prosegue. In un post separato, Musk ha commentato: "In effetti, questo sarà un lavoro noioso, creerà un sacco di nemici e il compenso è pari a zero. Che grande affare!", ha scritto con un'emoji che ride.

NYT, INCONTRO MUSK-AMBASCIATORE IRAN A ONU

(ANSA) - Elon Musk, stretto sostenitore del presidente eletto Donald Trump e membro della sua futura amministrazione, ha incontrato lunedì a New York l'ambasciatore iraniano all'Onu in una sessione che due funzionari iraniani hanno descritto come una discussione su come disinnescare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Lo riferisce il New York Times.

DONALD TRUMP ELON MUSK

Gli iraniani hanno affermato che l'incontro tra Musk e l'ambasciatore Amir Saeid Iravani è durato più di un'ora e si è tenuto in un luogo segreto, descrivendolo come "positivo" e come una "buona notizia".

Alla domanda se ci sia stato un incontro del genere, Steven Cheung, direttore delle comunicazioni di Trump, ha detto: "Non commentiamo i resoconti di incontri privati ;;che si sono verificati o meno". Musk non ha risposto a una richiesta di commento. Karoline Leavitt, portavoce del transition team di Trump, ha dichiarato che "il popolo americano ha rieletto il presidente Trump perché si fida di lui per guidare il nostro Paese e ripristinare la pace attraverso la forza in tutto il mondo. Quando tornerà alla Casa Bianca, prenderà le misure necessarie per fare proprio questo".

ELON MUSK SMASCELLA elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania donald trump, chris macchio e elon musk cantano god bless america a mar a lago 2 TWEET DI ANDREA STROPPA ELON MUSK TWITTA UNA FOTO IN VERSIONE DOGE - DIPARTIMENTO DELL EFFICIENZA GOVERNATIVA meme su donald trump e elon musk