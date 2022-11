IL CICLONE MUSK STA PER TRAVOLGERE LA POLITICA AMERICANA: IL PROPRIETARIO DI TWITTER HA ANNUNCIATO CHE SOSTERRÀ IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, QUALORA INTENDESSE CANDIDARSI ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024. ED ESSENDO L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, CON 119 MILIONI DI FOLLOWET, LA SUA OPINIONE CONTA: “È UNA PERSONA RAGIONEVOLE E CENTRISTA. SPERAVO IN BIDEN, MA SONO RIMASTO DELUSO” – POI ANNUNCIA CHE POTREBBE CREARE UN SUO SMARTPHOE SE APPLE E GOOGLE BANDISSERO TWITTER…

ELON MUSK

USA, MUSK SOSTERRÀ DESANTIS ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024

(ANSA) - Elon Musk ha intenzione di sostenere il governatore della Florida, Ron De Santis, repubblicano, qualora intendesse candidarsi alle presidenziali del 2024. Il multimiliardario ha risposto 'Yes' su Twitter alla domanda 'Sosterrai Ron DeSantis nel 2024, Elon?'.

Nella stessa discussione sul social che ha recentemente acquisito, Musk ha ricordato di aver attivamente sostenuto Obama, in precedenza, e di aver votato per Biden, ma di esserne deluso. "La mia preferenza per la presidenza del 2024 - ha scritto - va a una persona ragionevole e centrista. Speravo che sarebbe stato così per l'amministrazione Biden, ma finora sono rimasto deluso".

ron desantis alla jewish coalition annual leadership meeting di las vegas 10

NUOVA PROVOCAZIONE DI ELON MUSK, POTREI CREARE IL MIO SMARTPHONE

(ANSA) - Dopo le auto elettriche, lo spazio e i social media Elon Musk potrebbe avviarsi alla conquista di un altro territorio: quello degli smartphone.

Rispondendo ad una famosissima podcaster americana, Liz Wheeler, che sosteneva che se "Apple e Android decidessero di togliere Twitter dai loro app, Musk sarebbe costretto a inventare un suo smartphone", il nuovo proprietario del social media ha scritto: "Mi auguro che non si debba arrivare a questo, ma se non avessi altra scelta, sì, creerei un telefono alternativo". D'altra parte, sottolinea Wheeler nel suo post, "quest'uomo costruisce razzi per andare su Marte, cosa vuoi che sia per lui uno stupido smartphone". E aggiunge che "metà degli americani sarebbero felici di mollare quegli spioni di Apple e Android".

ron desantis alla jewish coalition annual leadership meeting di las vegas 5 elon musk alla festa di halloween di heidi klum MEME SU ELON MUSK E TWITTER ELON MUSK TWEET SULLA MORTE DI TWITTER elon musk alla festa di halloween di heidi klum IL MEME DI ELON MUSK DOPO LA RIAMMISSIONE SU TWITTER DI DONALD TRUMP