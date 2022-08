I CIELLINI SI SONO GIÀ RIPOSIZIONATI – AL MEETING DI RIMINI LA MELONI È STATA ACCOLTA DA UN'OVAZIONE: IL PUBBLICO GRIDAVA “GIORGIA, GIORGIA”. DI MAIO È STATO IGNORATO, SALVINI ERA TROPPO IMPEGNATO A FARSI SELFIE – LA “DUCETTA” HA RICAMBIATO CITANDO LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA DAL PALCO - IL SIPARIETTO CON LETTA: “GIGIONA” E ENRICHETTO SORRIDONO E PARLOTTANO, E LUI A UN CERTO PUNTO SI È COPERTO LA BOCCA PER NON FAR LEGGERE IL LABIALE. STAVANO DISCUTENDO DELLA “DEVIANZA”? - VIDEO

Seduti uno accanto all’altro, Giorgia Meloni e Enrico Letta , filmati mentre, prima dell’inizio del dibattito al Meeting di Rimini, scambiano alcune parole.

I due leader del centrodestra e del centrosinistra, che proprio lunedì hanno duramente polemizzato sulla vicenda dello stupro di Piacenza, hanno parlottato e anche sorriso. Poi Letta si è coperto le labbra evidentemente per evitare che le telecamere riprendessero il labiale.

(ANSA) - I leader del confronto politico al Meeting Cl sono stati accolti da un applauso nel loro ingresso alla grande sala dove si tiene il dibattito. Da più parti si è sentito urlare "Giorgia, Giorgia", verso la leader di Fdi.

"E' bello essere insieme a confrontarsi", ha detto Enrico Letta del Pd mentre entrava in sala. Poche reazioni al passaggio di Luigi Di Maio; in tanti hanno salutato Matteo Salvini. E' la prima volta che Giorgia Meloni partecipa in presenza al Meeting: l'anno scorso era intervenuta da remoto. Prima del dibattito tutti i leader si sono intrattenuti in una sala per concordare i temi del dibattito.

Giorgia Meloni e Maurizio Lupi vincono il primo "round" di applausi al confronto politico con i leader al Meeting di Cl.

Alla leader di Fi è andato l'applauso più caloroso quando il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che modera l'incontro, ha presentato i partecipanti. Lupi "gioca in casa", spiega Fontana ricordandone la vicinanza a Cl. A seguire come intensità di battimani Matteo Salvini e Antonio Tajani e Enrico Letta. Battimano di cortesia per Luigi Di Maio.

3 - MELONI, QUI AL MEETING SI VA NEL PROFONDO DEI PROBLEMI

(ANSA) - "Molto contenta di vedere da vicino una realtà che ho studiato per anni: qui si va più nel profondo, una cosa che la politica non fa quasi più. Invece ora bisogna farlo. E' molto importante il tema dei corpi intermedi: la dottrina sociale della Chiesa ci dice che la società civile è un insieme di legami con la società.

E' il rapporto con l'altro che produce comportamenti virtuosi". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al Meeting di Cl. "Ho fondato un partito pesante, se non ha sedi nel territorio non esiste. Si può fare online ma l'approccio è diverso: un diretta Fb è più difficile di un'assemblea con 5000 persone. Noi l'unico partito a favore delle preferenze".