Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per "il Messaggero"

XI JINPING VLADIMIR PUTIN 3

Colpo di scena al Palazzo di Vetro. Cina e India hanno votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu che parla esplicitamente di «aggressione» della Federazione russa all'Ucraina. È la prima volta che i due Paesi asiatici - fermi dall'inizio della guerra su una posizione di neutralità - riconoscono in un documento ufficiale la Russia di Vladimir Putin come aggressore.

La risoluzione votata da 122 Paesi - contrarie Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Siria e Nicaragua - non è incentrata sulla guerra ma su «una più stretta cooperazione tra Onu e Consiglio d'Europa». E nondimeno nella premessa si riferisce alle «difficoltà senza precedenti che l'Europa deve attualmente affrontare in seguito all'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, e contro la Georgia in precedenza».

NARENDRA MODI VLADIMIR PUTIN

Difficile scorgere nel voto a favore dei due Paesi finora rimasti neutrali - con loro anche il Brasile di Lula - un cambio di rotta in politica estera di Pechino e Nuova Dehli. Agli occhi dell'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell è ad ogni modo una buona notizia. «La risoluzione qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come aggressione da parte della Federazione Russa» esulta il capo della diplomazia europea su twitter.

Stando al sito dell'Onu il voto risale allo scorso 26 aprile. Ovvero un giorno prima della telefonata tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la prima dall'inizio del conflitto. […]

xi jinping narendra modi

Non è chiaro se il voto cinese all'Onu sia stato un avvertimento all'alleato russo sulla guerra e la necessità di fermare l'escalation. «Va detto che la risoluzione non condanna l'aggressione, ma riconosce che ha creato "sfide senza precedenti"» spiega Marta Dassù, direttrice di Aspenia. «Un messaggio però c'è. La Cina non vuole pregiudicare i rapporti con l'Europa, il suo principale mercato. Ha tratto i benefici possibili dalla guerra, adesso vuole limitare i danni».

ZELENSKY E XI JINPING 1

[…] Per il Cremlino resta un incidente di non poco conto. Non a caso nelle ore precedenti al voto la delegazione russa all'Onu si era pubblicamente scagliata contro la «politicizzazione» della risoluzione invitando «tutti i membri responsabili della comunità internazionale a votare contro». L'appello però è caduto nel vuoto. Cina e India si sono astenute in una prima votazione per escludere il paragrafo sull'aggressione russa, poi hanno dato il via libera al testo finale. […]

