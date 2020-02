DALLA CINA SOLO CATTIVE NOTIZIE - ALCUNI PAZIENTI DIMESSI A WUHAN RISULTANO DI NUOVO POSITIVI. XI JINPING COSTRETTO AD AMMETTERE ''GRAVI CARENZE'' NELLA RISPOSTA ALLA CRISI, MENTRE IL GOVERNO HA DECISO DI RINVIARE PER LA PRIMA VOLTA IN DECENNI LA SESSIONE ANNUALE DEL PARLAMENTO, IN PROGRAMMA IL 5 MARZO. ''AL MOMENTO LA SITUAZIONE DELL'EPIDEMIA È ANCORA GRAVE, IL LAVORO DI PREVENZIONE E CONTROLLO È NELLA FASE PIÙ DIFFICILE''

1. CORONAVIRUS: CINA RINVIA SESSIONE ANNUALE PARLAMENTARE

xi jinping con la mascherina 5

(ANSA) - La Cina ha deciso di rinviare per la prima volta in decenni la sessione annuale del parlamento in programma il 5 marzo, nel mezzo dell'epidemia di coronavirus: lo riferiscono i media ufficiali.

Il Comitato permanente del 13/mo Congresso nazionale del popolo, nel corso della sua riunione bimestrale, ha deciso di rinviare la sessione annuale del parlamento che dal 1998 si è sempre tenuta ogni 5 marzo. La sessione "è stata rinviata in modo appropriato in modo da attuare le disposizioni date dal Comitato centrale del Partito comunista sul coordinamento dei lavori contro il coronavirus", ha riverito la Xinhua. In aggiunta, ci sono anche le direttive sullo sviluppo sociale ed economico, e la continuazione degli sforzi per "vincere la battaglia contro l'epidemia e proteggere la vita, la salute e la sicurezza della persone.

2. A WUHAN PAZIENTI DIMESSI SONO DI NUOVO POSITIVI. L'IRAN RESTA ISOLATO

F.Rad. per “la Stampa”

xi jinping con la mascherina 2

«Al momento, la situazione dell' epidemia è ancora grave, mentre il lavoro di prevenzione e di controllo è nella fase più difficile». Parlando con decine di migliaia di funzionari del Partito Comunista collegati in videoconferenza da tutto il Paese, il presidente cinese Xi ha detto che il Covid-19 «ha una diffusione più rapida, una portata delle infezioni più ampia e maggiori difficoltà di controllo» di qualunque altra emergenza dalla fondazione della Repubblica Popolare oltre 70 anni fa, e ha ammesso le «evidenti mancanze emerse» nei meccanismi di risposta alla crisi.

In Cina il trend delle infezioni mostra segnali di miglioramento - con l' eccezione dell' epicentro nello Hubei. Sabato ci sono stati solo 18 nuovi casi confermati, mentre ieri 21 province hanno dichiarato di non aver nuovi malati. Tuttavia a Wuhan, focolaio dell' epidemia, i pazienti dimessi sono costretti da sabato al periodo di quarantena supplementare di 14 giorni, dopo la nuova positività riscontrata in alcuni test, malgrado la guarigione accertata. Il leader della Repubblica Popolare ha ammesso che l' epidemia avrà «un impatto relativamente grande sull' economia e sulla società», anche se i contraccolpi «saranno di breve periodo».

XI JINPING CON LA MASCHERINA XI JINPING