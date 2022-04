LA CINA SOSTIENE PUTIN? E TAIWAN IMPONE NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA, COLPENDO IN PARTICOLARE L'EXPORT PER IL SETTORE HIGH-TECH - LA SPEAKER DELLA CAMERA AMERICANA NANCY PELOSI VISITERÀ L’ISOLA IL 10 APRILE, DUE GIORNI DOPO L’INCONTRO CON IL PREMIER GIAPPONESE KISHIDA - UFFICIALMENTE SI DISCUTERA’ DELLE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA MA SUL TAVOLO CI SARANNO I PIANI PER CONTRASTARE L’ESPANSIONISMO CINESE…

DA TAIWAN NUOVE SANZIONI A MOSCA, SETTORE EXPORT HIGH-TECH

(ANSA) - Taiwan ha imposto nuove sanzioni alla Russia colpendo in particolare l'export per il settore high-tech, stando al ministero dell'Economia dell'isola citato dalla Cnn. La misura ha effetto immediato.

Soldati di Taiwan

TAIWAN: MEDIA, NANCY PELOSI SARÀ IN VISITA DOMENICA

(ANSA) - I media di Taiwan e Giappone hanno riferito che la Speaker della Camera americana Nancy Pelosi visiterà Taiwan domenica 10 aprile: la nipponica Fuji News Network (Fnn), ad esempio, ha citato fonti vicine al dossier secondo cui Pelosi guiderà una delegazione in Giappone venerdì (8 aprile) per incontrare il premier Fumio Kishida domenica (10 aprile) per colloqui sul coordinamento della risposta dei due Paesi all'invasione russa dell'Ucraina. Secondo Fnn, Pelosi sarà la prima Speaker a recarsi a Taipei dall'incontro del 1997 di Newt Gingrich con l'ex presidente Lee Teng-hui: la mossa è destinata a creare una dura reazione della Cina.

NANCY PELOSI

Secondo quanto riferito, Pelosi aveva originariamente programmato di visitare la Corea del Sud dopo il Giappone, ma i piani sarebbero cambiati proprio a favore di Taipei perché la guerra russo-ucraina ha spostato l'attenzione sulla situazione nello Stretto di Taiwan.

Il 10 aprile è una data importante: esattamente 43 anni fa il presidente Jimmy Carter firmò il Taiwan Relations Act, la normativa che regola il sostegno di Washington a favore dell'isola che Pechino considera parte inalienabile del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario. La visita della Speaker e dell'intera delegazione vuole essere una dimostrazione del sostegno del Congresso degli Stati Uniti a Taiwan, nonché dell'importanza attribuita alle relazioni Taiwan-Usa e al Taiwan Relations Act.

Tsai Ing-wen, presidente Taiwan

Per quanto riguarda la missione di Pelosi, ha riportato il portale di Taipei di news Udn, la scelta è stata del basso profilo per evitare la protesta e l'ostruzionismo di Pechino e, quindi, al momento non ci sono informazioni rilevanti da annunciare, né conferma né smentite.

Nella delegazione dovrebbe esserci anche Gregory W. Meeks, presidente della Commissione Affari esteri della Camera, che nei mesi scorsi aveva annunciato un piano per guidare a gennaio un gruppo bipartisan di parlamentari a Taiwan come parte di un viaggio in Asia: il programma fu in seguito annullato a causa della pandemia e di problemi dei programmazione. La pratica seguita negli ultimi anni dalle delegazioni statunitensi è stata quella di evitare annunci pubblici in caso di missioni verso l'isola fino al giorno del loro arrivo al fine di ridurre le proteste da parte di Pechino che considera Taiwan la linea rossa delle relazioni con gli Stati Uniti.

nancy pelosi