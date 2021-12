23 dic 2021 09:49

IN CINA TORNA IL LOCKDOWN! - LE AUTORITÀ DI PECHINO HANNO ORDINATO LA CHIUSURA DI XI'AN, UNA CITTÀ DI 13 MILIONI DI ABITANTI, DOPO LA SCOPERTA DI 52 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS - IL REGIME HA IMPOSTO MISURE RIGIDISSIME: AL VIA IL TESTING DI TUTTI GLI ABITANTI; SI POTRÀ USCIRE UNA SOLA PERSONA ALLA VOLTA OGNI DUE GIORNI PER ACQUISTARE BENI DI PRIMA NECESSITÀ E NON SARÀ POSSIBILE LASCIARE LA CITTÀ SE NON PER RAGIONI DI STRETTA NECESSITÀ…