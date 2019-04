DALLA CINA CON LA TUA VICINA - AL BOAO FORUM, LA DAVOS ASIATICA, FRA IL SELEZIONATISSIMO NUMERO DI PERSONE RISERVATO ALLA DELEGAZIONE ITALIANA, COMPOSTO DA PERSONALITÀ PREVALENTEMENTE ISTITUZIONALI, IL VISPO PROF. GERACI È RIUSCITO AD INFILARE LA SUA AMICA CHEN LINGJIA, COME MEMBRO DELL’UFFICIO STAMPA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, RUOLO CHE LA RAGAZZA CINESE NON ANCORA TRENTENNE NON HA MAI RICOPERTO

DAGOREPORT

LUIGI DI MAIO IN CINA CON MICHELE GERACI

Boao Forum è la Davos asiatica un meeting di straordinaria importanza dove si incontrano tutti i più importanti attori del panorama politico e imprenditoriale del mondo.

Fra il selezionatissimo e ambitissimo numero di persone riservato alla delegazione italiana, composto da personalità prevalentemente istituzionali, il vispo Prof. Geraci è riuscito ad infilare la sua amica Chen Lingjia già nota alle cronache per essere stata pizzicata dall’Espresso mentre il sottosegretario Geraci spingeva per farla assumere come membro dello suo staff al ministero dello sviluppo economico italiano.

Lingjia Chen

Nulla di fatto per un intervento a gamba tesa della Corte dei Conti che ha obiettato il fatto che una cittadina cinese nemmeno a conoscenza della lingua italiana, potesse lavorare in un ufficio istituzionale di carattere così delicato come quello del commercio con l’Estero.

michele geraci matteo salvini

La Chen è stata comunque inserita nel prestigioso elenco del Boao Forum come membro dell’ ufficio stampa del Ministero dello Sviluppo Economico ruolo che la ragazza cinese non ancora trentenne non ha mai ricoperto.

Chen Lingjia

Risulta infatti che dopo la bocciatura della Corte dei Conti la ragazza sia stata comunque piazzata come stagista a titolo gratuito presso gli uffici ICE di Shanghai.

Chissà se il Ministro Di Maio o il potentissimo capo gabinetto Vito Cozzoli abbiamo avallato questa singolare scelta che ha consentito alla Chen di evitare di pagare la salatissima fee richiesta da Ambrosetti ai delegati non istituzionali. La questione non è invece sfuggita ai membri dello staff del Ministro Tria che hanno assistito attoniti all’agitato tour della delegazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Chen Lingjia Geraci Salvini

Il sottosegretario Geraci dopo aver ottenuto la firma del memorandum sulla Via della Seta, che ha fatto storcere il naso a qualche leghista di vecchia data e non solo, è di nuovo volato in Cina per una lunga missione tuttora in corso con la scusa di alcune visite istituzionali (di cui a Palazzo Chigi nessuno sa nulla ) fra cui le due ore di inaugurazione di una fabbrica di Brembo realizzata ovviamente senza il benché minimo supporto delle istituzioni italiane.

michele geraci sottosegretario allo sviluppo economico

Dall’inizio del mandato Geraci ha infatti totalizzato un imbarazzanti numero di giorni passati in Cina: più di un mese di viaggi in trasferta verso l’amato paese. Fortune che non sono mai capitate a nessun altro membro di governo specie se si considera che gli impegni dell’ufficio per il commercio estero del governo italiano dovrebbero riguardare tutto il mondo e non solo la Cina.