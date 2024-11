29 nov 2024 16:01

LA CINA È VICINA (ALLA RUSSIA) – LA NAVE CINESE "YI PENG 3", CHE HA TRANCIATO I DUE CAVI SOTTOMARINI IN FIBRA OTTICA NEL MAR BALTICO, HA AGITO PER CONTO DI MOSCA - SECONDO IL "WALL STREET JOURNAL", LA "YI PENG" HA TAGLIATO I CAVI TRASCINANDO LA SUA ANCORA SUL FONDALE PER OLTRE 160 CHILOMETRI: È IMPOSSIBILE CHE IL CAPITANO NON SI FOSSE ACCORTO DI COSA STESSE ACCADENDO - NON È IL PRIMO EPISODIO SOSPETTO, NEL 2023 UN GASDOTTO SOTTOMARINO TRA FINLANDIA ED ESTONIA ERA STATO DANNEGGIATO DALL'ANCORA DI UNA NAVE DI PECHINO...