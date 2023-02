CINGOLANI, IL PREZZEMOLINO CHE TUTTI VOGLIONO - L’EX MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ROBERTO CINGOLANI ENTRA, COME MEMBRO INDIPENDENTE, NEL CDA DI “INDUSTRIE DE NORA”, MULTINAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY - CINGOLANI È ANCHE ADVISOR DI GIORGIA MELONI SULL'ENERGIA ED È IN LIZZA PER ASSUMERE LA GUIDA DI LEONARDO AL POSTO DI PROFUMO - IL “FATTO”: “E’ L'ULTIMO ESEMPIO DI PORTE GIREVOLI TRA POLITICA E AFFARI. IN ITALIA NON ESISTE UNA NORMA CONTRO LE PORTE GIREVOLI, NONOSTANTE SIANO CONSIDERATE CAUSA DI ENORMI CONFLITTI D’INTERESSE…”

Un altro episodio che si racconta nelle stanze romane riguarda un possibile cambio di atteggiamento della premier sulla probabile svolta al vertice di Leonardo. Dopo i viaggi in Algeria e in Libia insieme all’ad dell’Eni Claudio Descalzi, è tornato in auge il nome di Roberto Cingolani, il tecnico scelto da Mario Draghi come ministro per la Transizione ecologica.

È uno dei nomi che lo stesso Draghi le aveva suggerito prima di formare il governo, non solo come consulente per l’emergenza gas. Solo che il nome di Cingolani va di traverso al ministro della Difesa Guido Crosetto che su quella poltrona vorrebbe insediare Lorenzo Mariani, il manager di Mbda Italia, azienda leader nel mercato dei missili.

PORTE GIREVOLI, L’EX MINISTRO CINGOLANI ENTRA NEL CDA DI INDUSTRIE DE NORA. INTANTO RESTA CONSIGLIERE DEL GOVERNO E MANAGER DI LEONARDO

Ex ministro della Transizione ecologica, consigliere del governo Meloni per l’energia, manager di Leonardo e adesso pure membro del consiglio di amministrazione di Industrie De Nora, multinazionale italiana della green economy. È il profilo di Roberto Cingolani, passato dalla poltrona al dicastero a quella di una delle principali industrie del settore di cui si occupava da ministro.

L’ultimo esempio di porte girevoli tra politica e affari, in questo caso con un’ulteriore anomalia: Cingolani infatti mentre passa agli affari mantiene ancora un piede nella politica, da consulente del suo successore Gilberto Pichetto Fratin. E nel frattempo ha pure il posto in Leonardo, la partecipata leader nella difesa e nell’aerospazio. Non solo, Cingolani è inserito anche nella lista di Palazzo Chigi sui possibili successori di Alessandro Profumo alla guida dell’ex Finmeccanica: la decisione è attesa entro fine marzo.

Il consiglio d’amministrazione di Industrie De Nora ha cooptato Cingolani quale nuovo membro indipendente del board e nuovo componente del comitato strategie. Porta con sé una rete di informazioni e relazioni costruita nei mesi trascorsi al vertice del ministero sotto il governo Draghi, così come la rete di legami e di fiducia con il nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che avrebbe voluto confermare lo stesso Cingolani tra i suoi ministri.

Nulla di illecito: in Italia non esiste una norma contro le porte girevoli, nonostante siano considerate causa di enormi conflitti d’interesse […] Nel frattempo invece si parla di Cingolani come possibile nuovo amministratore delegato di Leonardo. La nomina, infatti, spetta a Palazzo Chigi che ha tempo fino al 31 marzo per decidere. […]