CINQUE STELLE CADENTI – MASSIMO BUGANI, SOCIO DI ROUSSEAU E VOLTO STORICO DEL MOVIMENTO, ROMPE CON DI MAIO E SI DIMETTE DA VICECAPO DELLA SUA SEGRETERIA PARTICOLARE E PURE DA COORDINATORE IN EMILIA ROMAGNA – “NON MI HA PERDONATO UN’INTERVISTA IN CUI DICEVO CHE LUI E DI BATTISTA SONO COMPLEMENTARI. DA ALLORA MI HANNO DIMEZZATO LO STIPENDIO E…”

Da www.repubblica.it

Una crepa. Un segnale di tensione nel Movimento. Massimo Bugani - volto storico dei 5Stelle, presente nelle battaglie grilline fin dai primi passi - strappa con Luigi Di Maio. Si dimette da vicecapo della sua segreteria particolare a Palazzo Chigi. Una rottura importante. Bugani è un uomo di peso anche per il legame con Davide Casaleggio, visto che è socio di Rousseau, oltre che consigliere comunale a Bologna. E si dimette anche da coordinatore del Movimento in Emilia-Romagna. L'annuncio è arrivato attraverso un'intervista al Fatto quotidiano in cui racconta le ragioni della rottura con Di Maio.

"Non mi ha perdonato", dice. "È iniziato tutto - racconta - dopo la mia intervista al Fatto del 19 giugno, in cui auspicavo unità nel Movimento e sostenevo che Di Maio e Di Battista non sono alternativi ma complementari. Poche ore dopo mi chiesero di non rilasciare più interviste e non capisco perché, visto che io non volevo certo mettere in difficoltà Luigi. Ritenevo doveroso richiamare alla compattezza in un momento difficile, e invitare a non puntare il dito contro Di Battista o altri, perché le diverse anime del M5S vanno tenute assieme". Insomma, un'ammissione dei rapporti non proprio sereni tra i due dioscuri del Movimento: Di Battista e Di Maio.

"Proprio in quella circostanza ho capito che il mio ruolo veniva messo in discussione e che non c'era più fiducia in me. E nel giro di qualche giorno mi hanno fatto sapere che il mio stipendio da vicecaposegreteria sarebbe stato dimezzato per contenere le spese: da 3.800 a 1.600 euro".

Ma quello che ha fatto precipitare tutto - spiega Bugani - è stato l'attacco frontale, dai banchi del consiglio comunale, al ministro Toninelli, reo di aver autorizzato il passante autostradale di Bologna, contro il quale il M5s bolognese si è battuto fin dai suoi inizi. Una rottura con l'ala governista in nome delle battaglie storiche del Movimento?

Di sicuro Bugani sottolinea i suoi rapporti nei 5Stelle sia con Grillo che con Casaleggio che con Di Battista: "Ho informato delle mie dimissioni Grillo, Casaleggio, Di Battista e altri amici ma quello che ci siamo detti resterà tra noi". Poi su Fb posta il discorso di Al Pacino allo spogliatoio in "Ogni maledetta domenica".

