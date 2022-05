CINQUE STELLE DA QUATTRO SOLDI/1 - IL M5S È SCHIACCIATO SOTTO IL PESO DEI DEBITI E ORA GIUSTAMENTE I CREDITORI BATTONO CASSA: CI SONO FORNITORI, ANALISTI, ESPERTI E PROFESSIONISTI A CUI I SOLDI NON SONO MAI ARRIVATI, NONOSTANTE ABBIANO EMESSO FATTURA ORMAI DA MESI - LE PENDENZE, RISALENTI AI TEMPI DELLA GESTIONE DI VITO CRIMI, AMMONTANO A CIRCA 300 MILA EURO: GUARDA CASO PROPRIO LA CIFRA DEL CONTRATTO STIPULATO CON GRILLO, CHE HA RIACCESO GLI ANIMI DEI CREDITORI. PRIMA DI PAGARE IL FONDATORE (UN MILIONARIO...) CI SAREBBERO GLI ALTRI…

Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

Fornitori, analisti, esperti e professionisti. Con qualcuno che ha messo in mora il M5S perché, dopo aver emesso fattura ormai da mesi e mesi, i soldi non sono mai arrivati. A fine marzo Enrica Sabatini, socia con Davide Casaleggio di Rousseau, lo aveva detto chiaro e tondo: "Ci sono più soggetti che si sono dovuti rivolgere agli avvocati per avere ciò che gli spetta. È imbarazzante: professionisti costretti a vie legali verso una forza politica che governa il Paese, ma che non ha neanche la dignità di rispettare le proprie obbligazioni verso dei lavoratori".

Sennonché la notizia del contratto da 300 mila euro per Beppe Grillo ha riacceso gli animi dei creditori: prima di pagare il fondatore (un milionario...) non ci sarebbero gli altri?

Secondo alcune indiscrezioni il debito complessivo, risalente ai tempi della gestione di Vito Crimi, si aggira sui 2-300mila euro. "Pian piano stiamo saldando...", è l'assicurazione che arriva da via di Campo Marzio, la sede del partito.

Il punto però è capire quali sono le effettive pendenze perché ad esempio sabato scorso parlando con Adnkronos il notaio milanese Valerio Tacchini, per anni professionista di fiducia del Movimento, ha fatto capire che dopo aver prestato consulenze a gratis, quasi per militanza, ora intende battere cassa. Casaleggio padre e figlio non ci sono più, Grillo pensa per sé, e allora a questo punto "il lavoro va pagato".

Un altro pronto a fare il grande passo - cioè chiedere di essere saldato - potrebbe essere l'avvocato Andrea Ciannavei, perlomeno da quel che si racconta nel dietro le quinte. Il suo studio romano è stato per anni la sede formale dei 5 Stelle, anch'egli è un legale molto vicino al comico genovese, ma ora il nuovo corso contiano si sta affidando ad altre consulenze. E quindi le cose ovviamente cambiano.

Tutto il dossier è nelle mani del tesoriere Claudio Cominardi. Se i gruppi parlamentari non hanno problemi di liquidità, anzi (ma quei fondi non possono essere versati al partito ma sono destinati solo all'attività appunto relativa al Parlamento), le casse del partito sono invece legate alla contribuzione degli eletti del M5S.

E anche su quel versante sono in parecchi - si parla di decine di persone - che da mesi non versano più la propria quota complessiva di 2.500 euro al mese. La legislatura si avvia alla fine, la rielezione per la maggioranza di loro è già oggi una chimera e i destini del Movimento non paiono radiosi: e perciò tanto vale tenerseli per sé.