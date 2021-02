CINQUESTELLE CADENTI – L’ATTACCO DEL SENATORE ESPULSO NICOLA MORRA: “CHI, OGGI, DOPO AVER PROMESSO LA RIVOLUZIONE, ANNUNCIA PROPOSITI BEN DIVERSI, CHIARAMENTE CONSERVATORI, DIMOSTRA DI COSA SIA CAPACE IL POTERE, CHE SEDUCE E LUSINGA, PIEGA E CONVINCE, QUANDO NON COMPRA” – I VERTICI DEL MOVIMENTO STAREBBERO VALUTANDO DI ESPELLERE ANCHE CHI ERA ASSENTE SENZA UNA GIUSTIFICAZIONE ALLA FIDUCIA A DRAGHI E NON SOLO CHI HA VOTATO NO O SI È ASTENUTO. RISCHIANO UNA DECINA I DEPUTATI...

M5S: MORRA, INASCOLTATO CHI DICEVA DI SCHIFARE IL POTERE

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Voglio il cambiamento. Lo voglio con forza. Sono moderato forse nelle parole e nei modi, ma deciso, rivoluzionario, determinato negli obiettivi. E gli obiettivi discendono dai valori per cui ho deciso di vivere ed impegnarmi. E su quei valori non si mercanteggia, non si fa compromesso alcuno.

Chi, oggi, dopo aver promesso la rivoluzione, annuncia propositi ben diversi, chiaramente conservatori, dimostra di cosa sia capace il potere, che seduce e lusinga, piega e convince, quando non compra. Un mio collega, o meglio ex, Andrea Cioffi, in Senato ha ripetuto più volte che si deve schifare il potere, il potere per il potere. Evidentemente la sua voce è rimasta inascoltata da parte di tanti". Lo scrive in un post il senatore Nicola Morra.

M5S: POSSIBILI NUOVE ESPULSIONI PER ASSENTI A FIDUCIA

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Potrebbero arrivare nuove espulsioni di parlamentari M5s che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Dopo l'allontanamento di quanti hanno votato No e di quanti si sono astenuti, i direttivi del Movimento, secondo indiscrezioni, starebbero ora valutando la posizione di quanti si sono assentati dall'Aula al momento del voto o non si sono presentati in Aula senza una giustificazione.

Alla Camera sono una decina i deputati a rischio: fatta eccezione per Elisa Scutellà, l'unica assente giustificata, Rosa Menga, già espulsa perché aveva dichiarato in Aula la sua intenzione di non votare, non avevano risposto alla chiama Salvatore Penna, Cristian Romaniello, Riccardo Tucci, Giovanni Vianello, Simona Suriano, Valentina Corneli, Yana Chiara Ehm, Angela Masi e Davide Zanichelli.

Al Senato erano stati 15 i senatori che non avevano votato la fiducia ed 8 quelli assenti o che non hanno partecipato al voto. Tra questi erano solo 2 gli assenti giustificati (Orietta Vanin in congedo e Francesco Castiello in missione) mentre 6 non hanno partecipato al voto: Giuseppe Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, Emanuele Dessì che oggi ha annunciato autonomamente di lasciare il gruppo, Vincenzo Garruti e Simona Nocerino.

M5S: CRUCIOLI, ARRIVATA NOTIFICA ESPULSIONE

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Dunque, alla fine la Ministro Dadone e il Consigliere Regionale Jacopo Berti, nella loro qualità di probiviri, mi hanno inviato l'avviso di avvio della procedura di espulsione dal M5s per non aver votato la fiducia al governo Draghi". Lo annuncia il senatore Mattia Crucioli che, citando Nanni Moretti ("le parole sono importanti!"), aggiunge: "Non è che non mi aspettassi il procedimento (ormai la strada imboccata dal M5s è chiarissima, e chi non si allinea al nuovo corso va epurato). Ma mi hanno irritato la forma e le parole scelte".

